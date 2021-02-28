菲律賓今日將接收中國捐贈的60萬劑科興武漢肺炎疫苗，是該國獲得的首批疫苗，但成效一直存疑。當地醫護對接種科興疫苗亦相當有保留，據一個醫生工會的內部調查結果顯示，高達95%人拒絕接種，強調疫苗必須通過恰當審查。

菲律賓食品暨藥物管理局日前批准科興疫苗緊急使用時，一度不建議讓醫護人員接種，因為疫苗的有效率偏低，但後來又改口稱會提供給醫護，由他們自行決定接種與否，結果引來當地醫護不滿。

菲律賓總醫院醫生協會（PGH PA）周六發聲明指，醫護對於疫苗接種計劃本身並不抗拒，預先登記了計劃的94%人表示「樂意」接種應對武肺的任何疫苗，但前提是該疫苗要通過當局「適當的審核程序」。然而當局早前才剛不建議醫護人員接種，而巴西進行的測試科興疫苗有效率亦僅得50.4%，換言之不適合有感染高風險的前線醫護使用，PGH PA指內部調查發現95%人拒打科興疫苗。早前亦有醫護工會示威，舉起「我們值得更好的疫苗」的標語。

呼籲審查程序更透明

PGH PA表示注意到及認同當局加快讓醫護接種疫苗所付出的努力，但應該「審慎和透明地處理疫苗接種計劃」，還指作為國立的大學醫院，菲律賓總醫院應該為如何推行疫苗計劃建立好榜樣。

總統杜特爾特的發言人羅克（Harry Roque）周六揚言「對疫苗抵達相當高興」，還指這款疫苗安全，將會令醫護獲益，同時表示不會強迫醫護接種科興疫苗，可自由選擇自己喜好的品牌。

接收了60萬劑科興疫苗後，菲律賓亦即將透過世衞「武漢肺炎疫苗獲取計劃」（COVAX）取得52.56萬劑英國阿斯利康疫苗，這個計劃將讓菲律賓收到4,400萬劑疫苗，覆蓋當地20%人口。當局也希望能獲得11.7萬劑輝瑞/BioNTech疫苗。

菲律賓Cosmopolitan/《每日問詢報》

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