英國推行武漢肺炎疫苗接種計劃已兩個多月，超過2,000萬人至少接種了一劑，據當地最新數據分析，不論接種輝瑞/BioNTech或牛津/阿斯利康疫苗，僅接種一劑已可降低因染病住院的機會達90%。

根據英國疫苗接種計劃的實際應用數據，發現只要接種過一劑疫苗，便可大幅減低入院率達90%，據英國愛丁堡大學的研究，接種輝瑞及阿斯利康疫苗後，因染疫而住院的風險分別降低了85%和94%。

預防老人染疫死亡相當有效

這兩款疫苗對預防老人染疫死亡亦相當有效，數據顯示75歲以上長者的染疫死亡人數下降了40%，而要接受深切治療的85歲以上老人的死亡數字，更下降至接近零宗。

自疫苗計劃展開以來，英國採取讓更多人接種一劑獲得基本免疫的方針，當局預計國內所有成年人在今年7月31日前已至少接種一劑疫苗，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示疫苗打破了高感染率引致死亡人數上升的因果關係。

英國《每日鏡報》

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