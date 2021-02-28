在惡疫橫行人心惶惶的時候，英國百歲二戰老兵穆爾（Tom Moore）為醫護毅行籌款，振奮人心，成為「抗疫英雄」。可惜他不敵武漢肺炎逝世，周六舉行葬禮，英女皇致送花圈致意，戰機亦在上空飛越致敬。

穆爾的葬禮周六在貝德福德郡、他的出生地舉行，有8名家人出席儀式，包括兩名女兒以4四名孫子女。穆爾的靈柩蓋上國旗，由約克郡步兵團士兵護送下移送火化墓園，一架二戰時期C47達科塔戰機在上空飛越，再由14名士兵鳴槍三輪致敬。女皇致送的200朵白玫瑰花圈則由西約克郡副中尉皮爾森（David Pearson）代為獻上。

毅行籌款感動全球

穆爾去年在英國因為疫情而第一次封城時，趁自己100歲之前為國民保健服務(NHS)發起籌款挑戰，手持步行架的他在家中花園毅行100圈，風趣樂觀的他隨即吸引了全國國民甚至世界各地民眾注意，成功籌得3,200萬英鎊(3.4億港元)巨款，可惜本月2日感染武漢肺炎死亡。

穆爾52歲的女兒特謝拉(Lucy Teixeira)在葬禮上致辭時說︰「爸爸，我很為你感到驕傲，為你一生的成就，特別是去年所做的事。雖然你已逝去，但你的理念和精神長存。」另一名女兒英格拉姆-穆爾(Hannah Ingram-Moore)則形容全世界都因她爸爸充滿希望的精神、正能量和堅毅而「着迷」，「大家也看到了你的善良信念，以及人類精神的基本善念。」

民眾夾道送別靈車

由於武漢肺炎仍然肆虐，當局呼籲公眾留在家中切勿親身參加葬禮，但仍有不少民眾站在路邊，當載着穆爾靈柩的靈車駛過時，為他拍掌致意送別。穆爾的官方twitter賬戶發文︰「今天為我們英雄的一生致敬。我們遵從湯姆上尉的意願，享用一杯茶和一片維多利亞海綿蛋糕，請與我們一起為他舉杯。」

穆爾生前已向家人交代後事，要求火化後骨灰埋於約克郡的家族墓園，與父母相伴左右。

英國《每日鏡報》

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