根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.13億，全球死亡人數超過252萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,854萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.1萬。印度確診人數超過1,107萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,051萬，死亡人數逼近25.4萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

泰國開始疫苗接種

泰國周日展開疫苗接種，200名公共醫療官員接受科興疫苗注射，衞生部長注射第一針，現年66歲的總理巴育因為未符合18至59歲的建議注射年齡，故未有接種。

當地周三收到首批20萬劑疫苗，政府目前已與藥廠達成協議，將可獲得200萬劑科興及6100萬劑阿斯利康。

FDA批准強生疫苗緊急使用

美國食品及藥物管理局(FDA)周六批准強生疫苗作緊急使用，成為美國第三款可供使用的武肺疫苗。FDA總監伍德考克(Janet Woodcock)說，授權使用強生疫苗，擴大疫苗的選擇，有助對抗疫情。強生疫苗只須接種一劑，衞生專家希望有助加快為民眾接種。

英國疫情有緩和迹象

根據英國官方數字，英國境內共有1970萬人已接種第一劑武肺疫苗，新增確診和染疫死亡病例都較前一天減少。英國過去24小時新增7,434人確診，是去年9月以來最低，另有290人病亡，數目亦較前一天減少。

菲律賓首批疫苗運到 馬尼拉防疫措施延長至3月底

菲律賓政府發言人表示，首批60萬劑中國科興疫苗周日運到，周一會為主要官員及醫人員接種。

菲律賓仍等待英國阿斯利康疫苗，總統杜特爾特決定把首都馬尼拉的防疫限制延長至3月底。菲律賓是東南亞最後一個國家收到首批疫苗，周日會有60萬劑中國捐贈的科興疫苗運到，而周一會再收到超過52萬劑根據世界衞生組織「武漢肺炎疫苗獲取計劃」（COVAX）取得的阿斯利康疫苗。菲律賓原是東南亞經濟增長最快國家之一，但長時間封城令經濟大受打擊。該國的累計確診數字在東南亞國家中位居第二。

新西蘭奧克蘭周日起封城7天

新西蘭最大城市奧克蘭出現一宗源頭不明確診個案，總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣佈由周日早上起，奧克蘭封城7天。衞生部官員仍未能確定該人是如何感染，只表示正為病毒進行基因排序。兩星期前，奧克蘭一個3人家庭確診感染英國變種病毒，令該個有近200萬人口的城市要封城3天。

路透社/中央社/法新社

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