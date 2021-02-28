香港警方今天正式落案起訴47人涉嫌違反國安法的串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷，區諾軒，趙家賢等人，他們會被通宵扣留，周一上午提堂。歐盟駐港辦事處周日發文，促當局遵守對基本自由和法治的承諾，「香港監察」發聲明要求國際施予援手，台灣陸委會對事件感到「萬分沉痛」；而包括英國廣播公司、美國《紐約時報》、日本放送協會等外國傳媒，周日均以顯著篇幅報道事件。

歐盟駐港辦事處周日在社交網發帖，指歐盟非常關注47名民主派人士被起訴，「這清楚表明香港已不再容忍合法的政治多元化」。歐盟促請香港及北京當局遵守《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》中，對基本自由和法治的承諾，要求立即釋放被捕人士，並會持續監視事態發展。

國際特赦組織香港分會（Amnesty International Hong Kong）周日在Twitter發文，指當局以「顛覆罪名起訴47名民主派人士是「對和平表達和結社的殘酷攻擊，香港當局以國安法為藉口，壓制政治反對派」，促立即放人。

英國保守黨人權委員會副主席兼「香港監察」組織主席羅傑斯（Benedict Rogers）周日在私人社交賬戶上指事件：「令人髮指，完全不公正，令人震驚。現在是時候了-已經姍姍來遲-自由世界要採取行動，制裁＃香港和北京#共產黨的暴君。」他在歐盟聲明發佈後再發帖寫道：「譴責拘捕、促放人已經不再足夠，單憑言語並不能解決問題。歐盟現在一定要對侵犯人權和違反國際協議的中國共產黨及香港官員，實施針對性的制裁。」

其後「香港監察」在網站發表聲明，形容今日「幾乎每位著名的香港民主運動人士都首次入獄、流亡或是等待判決中，國際社會不能袖手旁觀」。聲明指目前無可爭議的是，《國安法》目的是消除香港的民主運動，令異議噤聲，並限制民主人士參加中國共產黨的選舉，違反中國在《中英聯合宣言》的義務。組織主席羅傑斯在聲明中指：「國際社會不能袖手旁觀，必須呼籲立即釋放所有因《國安法》而被拘捕的人，推動馬格尼茨基機制，向香港和中國官員實施制裁，並確保在香港的自治持續受北京侵蝕時，不會與北京如常合作。」

香港民主委員會（HKDC）行政總監朱牧民（Samuel Chu）在社交網譴責港府行動，稱政府所指的罪行，是「敢於在選舉中參選、擔任代表、為民眾發聲。這反映共產黨有多害怕人民的意志」。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）也說：「47人在香港被控組織一場合法選舉，他們的生活不再一樣，這場最新的可憎之事，是否能引起我們外交部（說出）比「嚴重關注」更多的回應？」

監警會前國際專家小組成員Clifford Stott周日也在社交網跟進事件，寫道：「這一天當參與民主程序成為了罪行。」

台灣陸委會批中共一味蠻橫打壓

台灣大陸委員會周日晚形容對事件感到萬分沉痛，指香港民主派的立法會初選，早在過去即有前例。過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。陸委會呼籲，中共一味蠻橫打壓，只會引發更多的對抗與敵意，無助於香港的繁榮與穩定，只有將民主自由權利還給港人，才能讓香港長治久安。

陸委會也提到，總統蔡英文曾表示，只有民主制度，才能出現自我節制、勇於反省的政府。現處於黑暗逆境的香港民主，「也讓台灣更珍惜、堅定守護我們的民主自由」。

國際傳媒報道事件

大批民主派人士將被通宵扣留，歐美包括美國有線新聞網絡（CNN）、美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）、《衞報》等都有報道事件。在亞洲方面，《印度教徒報》（The Hindu）、日本《朝日新聞》及日本放送協會（NHK）均有報道，其中NHK形容，中國官員要求「愛國者治港」，出「改革」選舉制度，反映中國排除香港民主派的方式越來越強硬。

其中美國《華爾街日報》形容，指控意味北京加強對香港核心機構部門之際，香港每一個突出，甚至溫和的反對派聲音都已入獄或流亡，粉碎香港的民主願望，香港民主戰士面臨一個可怕的選擇：出國或入獄。

民主派去年提出「35+公民投票初選計劃」，希望在去年立法會選舉奪得逾半數席位，但立法會選舉其後遭特區政府「巧立名目」以疫情嚴峻為由取消，政府1月採取史無前例大清算行動，警方國安處在全港大搜捕53名民主派人士。53人突於前天（26日）獲通知將原定4月8日的報到日期提早至今天（28日），包括戴耀廷等47人被控串謀顛覆國家政權罪，關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里等8人暫未被起訴，續保至5月初再報到。

Twitter／中央社

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