美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）接連爆出性醜聞，繼涉嫌性騷擾前女助理博伊蘭（Lindsey Boylan）之後數天，再有一名科莫團隊的前助理發聲，指科莫性騷擾，多次詢問她有關性愛的問題，例如會否跟「老男人」有性關係。

在科莫團隊出任行政助理兼衞生政策顧問的貝內特（Charlotte Bennett）去年11月調職，她指科莫曾「詢問她有關性生活的問題，是否奉行『一對一』關係，以及問她是否曾經與老男人有性行為」。

25歲的貝內特向《紐約時報》表示，事件發生在去年6月，當時她與63歲的科莫獨處辦公室，科莫問她在一段戀愛關係中，她是否介意年齡問題，他又聲稱自己不介意跟20多歲的女性交往，報道指，貝內特認為這些言論是「明確要求」有性關係。貝內特說︰「我知道州長想跟我上床，感到可怕的不安與恐懼。我在想如何能擺脫困境，同時也假設我的工作也完蛋了。」不過貝內特表示科莫從沒有企圖觸摸她。

貝內特將事件告知科莫的參謀長德羅斯（Jill DesRosiers）以及向科莫的特別顧問莫古爾（Judith Mogul）呈交一份聲明，之後貝內特就獲得調職，辧公室在州議會大樓的對面。

科莫周六發出新聞稿，讚揚貝內特是「疫情期間我們團隊內勤力而重要的成員」，她「有一切權利說出來」，科莫聲稱他嘗試成為貝內特的「導師」，從來無意要佔她便宜，或做出任何不恰當的行為，但他沒有否認貝內特的指控。

上周指控科莫性騷擾的博伊蘭在社交網表示支持貝內特，「我支持你，我們一直支持你。我十分為你感到驕傲」。博伊蘭是科莫的特別顧問，她上周三發表網誌，指控科莫2015年至2018年期間對她性騷擾，包括在單對單開會時「強行親吻她的嘴」，在一次飛行旅程中建議玩脫衣撲克，又有一次在經過她身旁時，「摸我的下背部、手臂和腿」。科莫辦公室發表聲明否認博伊蘭的指控，形容是「純屬錯誤」，堅稱有關脫衣撲克的事件「從沒發生」。

科莫已擔任紐約州州長10年，第三個任期到明年屆滿。

美國霍士新聞

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