南極地區再有大型冰山分裂。英國南極調查局周五公佈，一座面積達1,270平方公里的大型冰山在科學家首次發現裂痕後10年，早前在英國南極研究站附近的冰架分離並在海上漂浮。冰山面積較香港全境大約15%，英國南極調查局指事件純屬自然現象，相信與氣候變化無關。

英國南極研究站位於南極洲對開的布倫特（Brunt）冰架，駐有12名職員，科學家約10年前已發現冰架有裂痕，至於研究站的員工則在2月前，已全數因南極即將進入冬季撤離。

英國南極調查局總監弗朗西斯（Jane Francis）指，英方過去數年已準備冰山隨時與冰架分離，2016年把研究站遷至較接近內陸的地點，2017年起再因應在內陸撤離困難，不再安排科學家在冬季駐守。

溫度低至零下50°C

弗朗西斯表示現時研究站附近溫度已跌至零下50°C以下，當局將與氣象部門合作，透過衞星監察冰山去向及變化，每天把數據轉送至劍橋大學作進一步分析。她預計未來數周至數月間，分裂的冰山位置不會有太大變化。調查局營運總監加羅德（Simon Garrod）指，當初英國遷移南極研究站，是為免冰山分離後遭冰山撞擊，如今回望可見屬正確決定，會進一步監察冰山對原有冰架的影響。

南極洲第四大的拉森冰架（Larsen C ice shelf）亦曾在2017年現裂縫，分離的冰山翌年在海上漂浮。英國南極調查局預料今次裂開的冰山，將以每年2公里速度在海上漂浮，亦可能途中再碎裂，但至今未有證據顯示今次冰山與拉森冰架2017年的事件有關，亦沒證據顯示氣候變化是主要分裂原因。

美國有線新聞網絡/法新社

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