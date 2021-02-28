英國哈里王子及妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪下周日在美國首播，外界正關注梅根會否大爆皇室內幕，英國傳媒報道，連威廉王子都不知道訪問內容，因為兩兄弟已經「有一段時間」沒有說話。

哈里和梅根約十天前在加州大宅內接受訪問，奧花雲費及製作團隊都對內容三緘其口，只形容梅根「甚麼都說」，據知哈里夫婦亦沒有將訪問內容通知皇室。有皇室消息人士透露︰「哈里和威廉已經有一段時間沒有說話，梅根跟奧花雲費談及他們的關係、或者談到皇室成員的關係，都對事情沒有幫助。兩兄弟之間情況仍然糟糕，儘管兩人都希望修補兄弟情誼。」

消息人士又說︰「威廉不知道梅根跟奧花雲費說了甚麼，沒有皇室成員知道，他們會跟其他人一樣在同一時間知曉內容，雖然我懷疑他們（皇室成員）是否會收看那個節目。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）下周日將會播出奧花雲費這個兩小時的訪問節目，至於國際轉播權仍在爭奪之中，英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）以及「探索頻道」（DiscoveryChannel）都對節目感興趣，有消息人士說︰「對的，這個訪問節目是為美國觀眾而設，但梅根認為她在英國被噤聲了太久，現在她可以發聲了。」

哈里夫婦接受奧花雲費訪問未收取酬勞，但未知他們是否會收取國際轉播、影片及照片的版權費。皇室傳記作者維克斯(Hugo Vickers)表示︰「我想像到薩塞克斯公爵夫婦跟奧花雲費嘮叨了很久，全為了他們自我宣傳。」

英國《每日郵報》

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