緬甸全國各地周日繼續有大批民眾上街，要求軍政府還政於民，警方向人群發射水炮、催淚彈、震撼彈等驅散，部份地方更演變成激烈衝突。路透社引述當地醫生指，仰光1名示威者中實彈後搶救不治，一名女士在警方驅散教師示威時死亡，有政客及傳媒表示南部城市土瓦（Dawei）亦有3名示威者中實彈死亡、十多人受傷，暫時未知兩地死者是被警方鳴槍流彈擊中抑或遭直接槍擊。

仰光多名示威者受傷要抬離場

緬甸最大城市仰光周日上午再有數以百計示威者聚集，不少人戴上頭盔等防護裝備，有人築起路障。年輕示威者澤諾（Esther Ze Naw）稱，民眾正克服對軍方的恐懼上街示威。當地的示威後來演變成衝突，多人受傷血流披面，亦有示威者要由他人抬離現場。

路透社指警方周日是大規模鎮壓，截至中午已向示威者投震撼彈及向天鳴槍，是示威以來最全面的鎮壓，警方亦在仰光街頭發射水炮，現場傳出槍聲，示威者爭相走避。當警員撤離後，示威者隨即重返現場，繼續高叫口號。

法新社引述當地政客及傳媒指，土瓦市的周日示威有3人死亡及20人受傷，仰光亦有人中槍。路透社後來引述當地醫生指，仰光中槍示威者不治。仰光一名女子在警方以震撼彈驅散教師示威後死亡，她的女兒及同事指，她的死因未明。

被炒聯國大使：會繼續抗爭

緬甸軍方周六升級鎮壓國內示威，警方以震撼彈及催淚彈鎮壓和平示威者，國營電視台MRTV表示當局最少拘捕470人。軍方亦解僱曾在聯合國大會上，舉起三指手勢聲援示威者的緬甸駐聯國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。覺莫敦獲悉被革職後表示，會繼續以一切方式抗爭。

示威至今最少有4名示威者死亡，軍方則稱有一名警員被殺。緬甸國防軍總司令敏昂萊聲稱警員已是使用最低武力應對示威，但各地不時傳出警員開實彈槍的報告。

國務資政昂山素姬現時面臨非法進口對講機，以及違反防疫規則兩項控罪，當局預定法院周一再審理案件，但昂山被軍方轉移軟禁地點後，下落仍未明。

路透社/法新社/美聯社/Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！