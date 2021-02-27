緬甸反軍事政變抗爭推上國際層面，駐聯合國大使公然與軍政府對着幹，前日舉三指禮抗爭並呼籲國際社會「用盡必要手段」助緬甸人推翻軍事政變。軍警加強鎮壓國內示威，昨日再開槍驅散民眾，關注組織指至少數百人被捕，其中北部蒙育瓦市（Monywa）一度傳有女示威者中槍死亡。

聯合國大會前天舉行非正式會議討論緬甸局勢；與會緬甸大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）代表昂山素姬民選政府讀出聲明，懇請其餘192個成員國「動用任何必要手段，對緬甸軍方採取行動，為緬甸人提供安全保障」。

籲國際強硬行動 促手足堅持

覺莫敦在會議上說：「我們需要國際社會進一步採取可能範圍內最強硬的行動，馬上結束這場軍事政變，阻止對無辜民眾的壓迫，並恢復民主。」覺莫敦朗讀聲明時情緒明顯波動，發言最後一段改以緬甸語呼籲「手足」堅持，並高舉三指向抗爭者致敬，宣告「我們的信念會戰勝」；語畢獲全場掌聲，美國新任大使托馬斯─格林菲爾德讚他勇敢。

發言後，覺莫敦頓成緬甸民眾心目中的英雄，在社交網蜂擁打上感謝訊息，一位示威領袖在facebook寫道：「人民非勝不可，掌權的軍政府必敗。」惟緬甸國營電視台昨晚指他已被革職。

聯合國緬甸事務特使伯格納亦敦促成員國表達「集體支持民主的明確訊號」，並表明立場，任何國家都不應該承認或合法化緬甸軍政府。

至於早前擋下安理會譴責聲明、被指暗助緬甸軍政府的中國，大使張軍說中方一直關注緬甸局勢，但堅持事件是該國內政，希望各方透過對話協商，早日復常。

橡膠子彈掃射 嚇不退仰光民眾

緬甸軍警昨日於至少兩個城市再次開槍鎮壓示威者，當地記者網上直播實況，指北部蒙育瓦市有女示威者中實彈死亡，但路透社引述救護人員指她受傷送院。

最大城市仰光示威者則遭橡膠子彈掃射，被捕人士包括三名記者。槍彈未嚇退仰光人，戴上頭盔和防煙面罩防範的民眾，一邊高叫「警察保護瘋狂獨裁者」，一邊四竄到民居小巷中暫避，並架起鐵絲網和桌子作路障。

緬甸軍方因不認11月敗選結果，本月1日發動政變，扣押國務資政昂山素姬、總統溫敏及全體新任議員；政變引發數以十萬計人走上街頭，軍政府鎮壓手段亦層層升級，至少四名示威者死於軍警槍彈下。

昂山素姬明日排期上庭，控以違反防疫令和藏有非法對講機兩罪，但她軟禁至今未有露面，還被調離家居，連代表律師至今未能接觸她。

路透社/美聯社/美國有線新聞網絡