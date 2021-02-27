美國食品藥物管理局（FDA）的專家小組前日一致認同批准緊急使用強生公司的武漢肺炎疫苗，料該疫苗將成美國第三款獲批的疫苗，料首批最快明日開始運送。

強生疫苗屬單劑疫苗，利用26型腺病毒在人體細胞引入冠狀病毒蛋白，激發免疫反應，測試預防重症感染有效率時達85%；如納入統計輕症感染，效用則降至66%。100%受試者在注射疫苗28天後沒有入院，亦沒有人死亡，但南非一名醫護注射後出現過敏性休克，亦有部份人出現蕁麻疹。

強生預料首批配送數量只得300萬至400萬劑，下月底前可配送2,000萬劑疫苗，6月底前總數會達1億劑。該公司正研發針對南非變種病毒的疫苗，準備今年夏天展開第一階段試驗。

可貯普通雪櫃三個月

由於這款單劑疫苗可用一般雪櫃儲存約三個月，更易儲存和運送，相信美國有壓力要把一定數量讓給難有冷凍鏈的窮國。聯合國安理會前日一致通過決議，「邀請已發展經濟體向有需要國家捐贈疫苗」，指有1.6億人需要援助。世衞雖歡迎決議，但呼籲聯合國推動各國暫停執行知識產權條例，讓其他國家加快生產疫苗；又指有國家單獨與藥廠商討採購協議，影響窮國取得的劑量。

另外，加拿大前日批准使用阿斯利康疫苗，總理杜魯多指下月底疫苗供應將達650萬劑。

美聯社/路透社/法新社