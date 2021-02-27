美國一名14歲女孩，涉嫌斬死65歲祖母，被落案起訴。

死者居於底特律市郊坎頓鎮，她的兒子周一早上往探望她時，發現她在屋內不醒人事，警方接報到場，發現她身上有明顯刀傷。在案發後數小時，警方在兇案現場32公里外一間汽車旅館找到死者的孫女，以涉嫌謀殺把她拘捕。女孩被捕時，有另一人與她一起，但經盤問後，警方認為該人與兇案無關，但就以另一罪名將其拘捕。

坎頓鎮警長比亞利(Joseph Bialy)說：「我不認為任何人會預計這種事情發生，一個14歲女孩面對嚴重控罪，而一名祖母失去性命，這真是悲劇。」警方初步相信事件起因是家庭糾紛，強調公眾安全不受威脅。

比亞利說，死者是一名極為勤力的護士，有兩份工作，還負責照顧孫女。該家庭之前沒有發生過任何糾紛。

在法庭展開進一步程序前，當局會研究該女孩的精神狀態及能力是否足以明白審訊內容。當地檢察廳說，若女孩被裁定謀殺罪成，法庭可選擇以成年人、青少年或兩者混合標準判刑。

美聯社/底特律新聞

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