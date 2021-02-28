威廉斥反疫苗言論 籲盡快接種

英國威廉王子和妻子凱蒂拍攝短片，呼籲有資格接種武漢肺炎的民眾盡快接種，威廉王子形容目前的疫苗接種率「十分令人驚喜」，但由於現在網上充斥著虛假的負面疫苗新聞，接下來要讓年青人體會到接種疫苗是相當重要。

周六的片段中威廉王子和凱蒂分別跟一名患有二型糖尿病患者及一名嚴重哮喘的人對談，二人因為患有慢性疾病而具備接種首批武漢肺炎疫苗的資格，同樣相當期待注射，威廉王子直言自己和凱蒂不是醫療專家，能提供的協助是「全心全力支持疫苗接種」。

早前英女皇伊利沙白二世亦公開鼓勵民眾接種疫苗，透露她跟丈夫菲臘親王已1月完成接種。72歲的查理斯王子及妻子卡米拉同樣接種了疫苗。

日擬發射宇宙寺廟守護和平

位於日本京都的醍醐寺跟當地衞星開發企業Terra Space合作，期望於2023年發射一杖「宇宙寺廟」的人造衞星，醍醐寺往後會定期舉辦「宇宙法事」，祈求宇宙安全及疫症消散的。

據醍醐寺的介紹，這枚名為「淨天院劫蘊寺」的衞星長20厘米、寬30厘米及高10厘米，將會在距地面400公里至500公里的軌道上運行，約1個半小時便能圍繞地球一圈，信眾可利用智能手機確認衞星的位置後祈福。

北韓出版金正恩傳記歌頌其功績

北韓官方政治宣傳網站「我們民族之間」公開一本最高領導人金正恩的傳記，這本名為《偉人和強國時代》的傳記共有620頁，去年12月30日在平壤出版，分成7個部份歌頌金正恩過去10年在國防、外交、經濟及社會文化等功績。

書中重點提及金正恩在外交上的成就，包括在板門店跟美國和南韓元首會談，但對河內會談沒有取得實質談判結果卻隻字不提，書中亦強調北韓跟傳統盟友的關係，提及金正恩在2018年及2019年共四次訪華。

中央社/共同社/韓聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！