烏克蘭西南切爾諾夫策(Chernivtsi)一間收治武漢肺炎病人的醫院，周六發生氧氣管線爆炸，一名病人死亡，另一人受傷。官員說，這是一個月內發生的第二起同類悲劇。

緊急救援部門表示，該家5層高醫院，一樓病房發生氧氣管線爆炸，繼而起火。醫院緊急疏散20人，火勢於15分鐘後撲滅。據現場拍得的照片，病房內的病床和座椅被燒毀，薰黑的床單散滿一地。市長歷卓克(Roman Klichuk)表示，深切治療病房收治的一名男性病人嚴重燒傷，醫生正竭盡全力搶救他的性命。

在本月較早前，西南部札波羅結市（Zaporizhzhya）一家收治武肺病人醫院的深切治療部病房亦失火，造成4人喪生。而在上月，東部哈爾基夫市（Kharkiv）一家非法養老院發生大火，造成16人喪命。烏克蘭因基礎設施老舊及執法不力，建築物大火經常發生。

法新社

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