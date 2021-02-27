美國在卡舒吉案的報告中，提及「快速干預部隊」（RIF）參與其中，並指成員沒有沙地阿拉伯王儲穆罕默德同意，就不會行動，作為指控穆罕默德親自下令殺害卡舒吉的重要理據。

RIF負責保衞和只聽命於王儲，於穆罕默德2017年成為王儲後開始為他在國內和海外進行各種齷齪任務，如將身處其他阿拉伯國家的沙地異見者擄回國，並拘留和迫害爭取女權的維權人士。較著名的受害者有爭取女性駕駛權的哈德洛爾，她自2018年被囚，至上月才獲釋；另有一名女大學教授被拘禁時受心理折磨，曾試圖自殺。

21人涉案 只控8人

組織的領袖是穆罕默德的頭號心腹兼王室資深顧問卡塔尼，核心人物還有行動指揮官穆特拉比和成員哈爾比。他們被指2018年10月策劃引誘卡舒吉到沙地駐伊斯坦布爾領事館，再安排15名殺手令他窒息死後肢解他，棄置殘肢於荒野，然後逃回沙地。沙地政府事後曾對事件有不同說法，試圖毀滅證據，後來聲稱卡舒吉在使館內無預謀地被殺，並否認是穆罕默德親自下令行動。

美國的報告指涉案者共有21人，包括卡塔尼、穆特拉比和哈爾比，但沙地政府最終只控告八人，其中五人判監20年，部份被告曾判死刑，後來因卡舒吉一名兒子聲稱家人都原諒了涉事者而獲減刑。當局從未公開被告姓名，因此不知道受審者有沒有RIF的成員，但沙地政府曾表示無足夠證據顯示卡塔尼試圖殺害卡舒吉，變相宣佈他無罪。

美國《紐約時報》