美國前國務卿蓬佩奧周六在保守派政治行動會議（CPAC）發表演說，批評了現時拜登政府的政策，並強調「美國優先」的方針才是對美國最有利。前總統特朗普周日亦將出席會議並發表壓軸演說，是他卸任後首次正式公開露面。

蓬佩奧在會議中批評民主黨人「假裝關心美國的就業機會」，但總統拜登早前卻中止美加Keystone XL輸油管項目工程，還指氣候變化問題特使克里（John Kerry）「離地」。後者曾表示失業工人可轉為生產太陽能板，蓬佩奧揶揄並叫他去去德州中部、肯薩斯州和奧克拉荷馬州等地（產油區），問問當地人是否同意工程師和鑽探工人轉為生產太陽能板。

強調「美國優先」方針正確

蓬佩奧再次強調特朗普過去的政策方針是正確的，他直言：「『美國優先』對美國而言是對的，當美國無所畏懼、大膽及強大時，整個世界都會受益。」蓬佩奧亦有批評中國，並讚揚特朗普決定下令擊殺的伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。

美國在今年1月發生國會被佔領事件，事後特朗普連帶部份激進保守派人士被主流社交平台封殺，蓬佩奧批評：「透過審查我們的網上言論，來封殺我們和平集會的自由，完全跟開國前人對美國理解相違背。」

特朗普周日亦將出席CPAC並發表壓軸演說，是他卸任後首次公開露面。有傳他屆時會力求把自己定位為共和黨「2024年大選推定提名人」，據美國政治新聞網站Politico調查，如果共和黨現在進行初選，特朗普將獲超過半數黨員支持。

美國政治新聞網站Politico

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