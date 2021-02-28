加勒比海荷屬聖馬丁島（Sint Maarten）有一艘72米長的超級遊艇，疑因電腦系統失靈致無法剎停，在離岸時撞毀碼頭，再撞上岸邊建築物才停下。涉事遊艇屬於飲品公司「Capri Sun」老闆懷爾德（Hans Peter Wild），價值6500萬英鎊（約7億港元），不過未知他當時是否在船上。

事發在辛普森灣（Simpson Bay），超級遊艇「GO」在當地周三上午10時15分緩緩剷上並壓毀碼頭，片段聽到目擊者驚訝地重複說「我的天」，也有人說︰「已經撞上混凝土了，發生甚麼事？」當時船上有人，船長正準備離開泊位，相信是因為電腦系統故障所致，無人受傷。

目擊者指遊艇曾被舊螺旋槳纏住

一名目擊者指「GO」曾被一架舊帆船的螺旋槳纏住，據指在撞上岸時方向舵無法轉動。從片段可見破壞相當嚴重，碼頭木塊在海上飄浮，暫時未知修復遊艇和碼頭的費用是多少。碼頭由加勒比海遊艇會管有，現已關閉直至另行通知，遊艇會經理估計要數月才可修好。

懷爾德是瑞士人、今年79歲，根據福布斯資料身家有20億英鎊（200億港元），他的超級遊艇設有停機坪、健身室、泳池以及小型醫院，可容納18名賓客及19名船員，在2018年3月首次下水。

英國《每日郵報》

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