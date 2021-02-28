（北美通訊）正如林書豪打了9年NBA，仍然會在球場上被稱呼為「武漢肺炎」，亞裔美國人被歧視問題長期以來未解決，自武漢肺炎疫情爆發後情況更變本加厲。紐約市接連發生針對亞裔長者的襲擊案件，而政府和警方都促手無策。亞美聯盟（Asian American Federation）聯同亞洲人平等會、紐約勵馨婦幼關懷中心等20多個組織周六發起反歧視亞裔集會，希望引起各界關注，以徹底解決亞裔被歧視問題。

紐約特約記者：魯亦明

集會在曼哈頓金弗利廣場（Foley Square）舉行，有近千人出席。參加者中不乏土生土長的移民後裔，但他們都同樣感受到，自己的美國人身份不被認同，經常成為被針對目標，疫情爆發後情況就更趨嚴重。張小姐指出，武漢肺炎只是給了一些人藉口去襲擊亞裔，現時每次外出都會擔心自己或家人成為下一個襲擊目標，她更因此考慮搬離紐約。

在紐約20多年的Shirley 亦曾經是受害人，而且發生於武肺尚未爆發的兩年多前。她在街上突然被人吐口水，「種族主義並不單是指身體上的傷害，也包括言語上、行為上讓你覺得你和他們並非平等的。他們跟本上不認同你是美國人。」她認為亞裔美國人一直受到很多歧視，但很少人得到關注。但這天她在集會現場發現，除了華人和亞裔，也有白人、西班牙裔和非裔等不同種族參與，令她十分感動和高興。

張先生移居美國二十多年，由於近來有很多新聞報道中國人因為膚色而受到傷害，特別出來為中國人出一分力。張先生認同去年及今年歧視事件比以往多，也比較嚴重；而相對於其他膚色，政府對處理亞裔被歧視的問題比較冷淡，他認為亞裔必須團結，政府才會重視亞裔的聲音。

小時候跟家人移民美國，在此已40多年的台灣人倪先生帶同白人朋友參加集會。他表示，移居紐約30年，過去一年是首次擔心安全問題。他認為除了疫情因素，前總統特朗普對中國人的不負責任講話，亦令到華人成為被針對目標。他指出，亞裔因為大多不關心政治，所以才會不被重視，呼籲亞裔美國人要有像香港人爭取民主自由般的決心，行使自己的投票權，以提升亞裔的地位。

香港人李先生自小學時移民來美國，自言從小到大已見盡不少亞裔被歧視，甚至針對亞裔的暴力事件，而政府都愛理不理。像近期因武肺而起的襲擊事件，都集中發生在美國最先進的大城市如屋崙、三藩市和紐約，令人失望，都「當中國人不存在」。他說這天的集會，只是因為選舉年，才會有政客出席「為亞裔發聲」，又指警察為保護政客就派出十多架警車，卻不願派同等警力保護唐人街。

自武漢肺炎爆發起，針對亞裔的暴力事件頻生。以紐約為例，二月未結束已發行4宗致亞裔受傷的案件。其中一宗發生於月中，紐約皇后區一名男子Patrick Mateo，在街上咒罵一位華裔中年婦人，並用力將其推跌。該名婦人額頭受傷，要縫上10針。紐約警察雖然事後拘捕了Patrick Mateo，但未有作出起訴，並於翌日釋放他。而在去年，據紐約警察局記錄，紐約共發生了29宗針對亞裔的罪案，當中有24宗是和因為武漢肺炎而仇恨亞裔有關。

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