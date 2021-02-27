沙地阿拉伯異見記者卡舒吉 2018年被肢解事件，美國政府前日發表解密報告，首次公開指控沙地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）拍板批准「捉拿或殺人」行動。美方隨後公佈制裁幾十名沙地人，但放生穆罕默德，顯然想避免損害雙邊關係。

終年59歲的卡舒吉（Jamal Khashoggi）曾是沙地政府顧問，跟王室關係密切，2017年自我流亡美國，為《華盛頓郵報》撰稿，經常批評穆罕默德政策。2018年他在土耳其伊斯坦堡沙地領事館內，被王儲的手下殺害並肢解。

美國情報總監辦公室報告明確指出：「我們評估是沙地王儲穆罕默德批准在伊斯坦堡執行行動，捉拿或殺掉沙地記者卡舒吉。」這結論有三理據支持，即穆罕默德自2017年起已是沙地「話事人」、他一名顧問與他的近衞隊七名成員直接參與了行動，以及穆罕默德「支持以暴力手段讓海外異見人士噤聲」。

報告並列出21人名單，指是直接或串謀造成卡舒吉死亡的人，但「未知他們是否事先知道行動結果會是卡舒吉被殺」。

美國總統拜登其後表示，他前一日已跟沙地國王薩勒曼通話，表明會讓沙地「為侵犯人權負上責任」，揚言美國會在「今日（周五）和下周一公佈重大的措施」。

凍結資產 禁交易拒入境

但華府前日宣佈的制裁行動，被指是主腦的穆罕默德卻不在榜上。財政部宣佈制裁穆罕默德手下「快速干預部隊」和他的心腹前情報機關副主管阿西里，凍結他們的資產，跟他們進行交易亦成為刑事罪行，「美國跟記者和政治異見者站在一起，反對暴力威脅和恐嚇」。

國務卿布林肯亦公佈「卡舒吉禁令」，禁止該黑名單上「據信直接參與嚴重的境外反異見行為」的人入境美國，共76名沙地人上榜。

拜登政府將前朝這份報告解密，人權組織和民主運動人士表示歡迎，但對穆罕默德獲放生感到失望。拜登的民主黨黨友、眾院情報委員會主席希夫亦指「雙手染血」的穆罕默德「須得承受惡果」，指拜登應拒絕跟穆罕默德見面和通話，並凍結他控制的沙地主權基金與殺卡舒吉行動有關的資產。

沙地斥不實 網民洗版撐王儲

華府為顧全跟沙地這個中東重要盟友的情誼而對王儲手下留情，但沙地仍大力反彈，外交部發聲明斥美國的報告是「負面、不實、令人無法接受」，多名親政府評論員異口同聲批評美方報告「欠實證」，大量網民在社交平台發放大量挺王儲的「＃我們都是穆罕默德」貼文。

其實早在案發的2018年，美國已傳出中央情報局（CIA）認為是穆罕默德下令殺人，只是從未正式公佈，這次公開等同正式點名指控他。沙地就一早為王儲開脫，宣稱事件是一群受命將卡舒吉帶回國的隊伍「擅自行動」將卡舒吉殺死。

路透社/法新社