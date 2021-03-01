周日是緬甸發生反軍方政變以來最血腥的一天，據聯合國指至少18人喪生。雖然有若干國家發聲譴責或制裁軍方高層，但聯合國卻未見行動或表態，連安理會譴責聲明都因為中國反對而未能發出。有被殺示威者生前在網上控訴聯合國不作為，「聯合國要多少具屍體才會行動」；亦有示威者直言，相比死亡，失去自由才更可怕。

緬甸最大城市仰光周日繼續有示威者上街聚集，卻遭警方暴力鎮壓，網絡工程師尼尼昂泰那（Nyi Nyi Aung Htet Nain，音譯）是第一名在仰光被殺的示威者。根據現場片段所見，尼尼昂泰那中槍後倒臥在地上，後來有數名示威者將他抬走，可惜為時已晚。

在他被殺死前一天，他在Facebook發帖文談及緬甸示威的局勢，對於聯合國遲遲沒有實質行動感到不滿，還加上了「聯合國要多少具屍體才會行動」（#How_Many_Dead_Bodies_UN_Need_To_Take_Action）的標籤。

根據一名不願開名的聯合國官員指，尼尼昂泰那是仰光5名被殺示威者之一，另有一名中學教師疑因警方施發閃光彈，導致他心臟病發身亡。除了仰光，第二大城市曼德勒及南部城市土瓦（Dawei）均有示威者被殺。

前臂留聯絡方式 稱失自由可怕過死亡

有參與示威的教師表示，他們沒有任何武器，只是為了和平地示威，「不論他們（警方）做甚麼，都只能全盤承受」。示威者上街時除了戴上頭盔等防具，亦有人在前臂寫下自己血型及親人聯絡方式，以便自己受傷時使用。

大學生卡卡（Karkar）參與周日示威，透露自己前往三橋區（Sanchaung）示威，立即被40人至50人一組的防暴警察包圍，對方不斷施放催淚彈，又不時聽到槍聲，幸好當地民眾讓示威者在他們家中暫避。

卡卡坦言確實恐懼死亡，但仍遠不及被軍人統治及失去自由的恐懼，因此將會繼續用生命去抗爭，亦希望由香港、台灣及泰國網民組成的「奶茶聯盟」能繼續關注緬甸情況，同時期望聯合國、歐盟和美國採取行動。

路透社／中央社

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