【新增外交部回應】香港警方昨正式落案起訴47人涉嫌違反國安法的串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷，區諾軒，趙家賢等人，他們會被通宵扣留，今早提堂。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及澳洲外長為香港發聲，前者呼籲當局釋放所有因國安法被起訴及拘留的泛民人士。外交部發言人汪文斌回應時表明，「堅定支持香港警方依法履職，維護國家安全和香港的安全和穩定」，敦促美方停止以任何方式干涉香港事務。

布林肯在社交網twitter發表聲明說：「我們譴責在香港選舉中，當局對泛民候選人的拘留和起訴，並呼籲立即釋放他們。 政治參與和言論自由不應構成犯罪。 美國站在香港人民一方。」澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）周一在社交網寫道：「澳洲政府關注香港47名民主派人士和平行使他們的權利而被起訴，我們促請當局尊重香港《基本法》及國際法所保障的權利。」

另外，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）亦在社交網twitter發表聲明說：「北京拘留香港民主派人士，進一步殘踏北京對全球有關香港自治及民主權利的承諾。我們會堅決站在這些勇敢人士的一方。」

早前，英國外相藍韜文周日在Twitter發文，指香港起訴47人「令人深感不安」，顯示《國安法》是用來消除政治異見而不是恢復秩序，「這與中國政府的承諾背道而馳」。歐盟駐港辦事處周日在社交網發帖，指歐盟非常關注47名民主派人士被起訴，「這清楚表明香港已不再容忍合法的政治多元化」。歐盟促請香港及北京當局遵守《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》中，對基本自由和法治的承諾，要求立即釋放被捕人士，並會持續監視事態發展。

民主派去年提出「35+公民投票初選計劃」，希望在去年立法會選舉奪得逾半數席位，但立法會選舉其後遭特區政府「巧立名目」以疫情嚴峻為由取消，政府1月採取史無前例大清算行動，警方國安處在全港大搜捕53名民主派人士。53人突於上月26日獲通知將原定4月8日的報到日期提早至昨天（28日），包括戴耀廷等47人被控串謀顛覆國家政權罪，關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里等8人暫未被起訴，續保至5月初再報到。

法新社

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