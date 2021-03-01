德國替民眾接種武漢肺炎疫苗，進度持續緩慢，卻有大批阿斯利康和牛津大學共同研發的疫苗存貨無人接種，一大原因是官方質疑阿斯利康疫苗對65歲或以上長者的有效率，更未批准長者接種，從而導致阿斯利康疫苗在德國「滯銷」。於是，有醫生呼籲總理默克爾公開接種，以起帶頭作用。

德國《商報》早前報道，柏林政府估計阿斯利康疫苗對65歲以上長者有效率只有8%，雖然阿斯利康已發聲明指「消息完全不正確」，但德國始終未容許國內65歲或以上長者接種牛津疫苗。總理默克爾上星期接受《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時，表示「我今年66歲，我並不屬於接種阿斯利康疫苗的推薦組別」，不會接種阿斯利康疫苗。

德人對阿斯利康疫苗信心低 當局擬准長者接種

阿斯利康疫苗在德國的接種進度緩慢，德國上周接收的150萬劑阿斯利康疫苗當中，只接種了18.7萬劑。相比之下，輝瑞與BioNTech合研的疫苗有670萬劑已經運抵德國，並注射了530萬劑。首都柏林的特格爾疫苗接種中心每天可替3800人預約接種阿斯利康疫苗，但只有200人真的接種。

德國免疫學學會秘書長瓦兹爾（Carsten Watzl）向英國廣播公司（BBC）表示，默克爾應該容許國內65歲或以上長者接種阿斯利康疫苗，並認為德國將很快「轉軚」改變政策。他稱：「為了達到我們疫苗工作的目標，我們需要民眾接種（阿斯利康）疫苗。」他更建議，默克爾在電視直播接種阿斯利康疫苗。

瓦兹爾又引述蘇格蘭最近的武肺疫苗成效報告，顯示阿斯利康疫苗比輝瑞和疫苗更有效降低住院風險，前者減低住院風險達94%，輝瑞則為85%。他稱：「我們知道這（阿斯利康）疫苗對於該年齡組別是有效。蘇格蘭最近數據清晰地顯示，疫苗能夠引發免疫反應，令長者面臨這種嚴重疾病（武肺）時受到保護。」

默克爾日前直言民眾對阿斯利康疫苗存在「接納問題」，衞生部長斯潘（Jens Spahn）其後承認「太多疫苗還待在冷藏櫃裏」。德國官方近日發言，亦似乎為批准長者接種阿斯利康疫苗開路。默克爾發言人表示，阿斯利康疫苗也是安全且高效，能夠保護生命。德國疫苗委員會負責人默騰斯（Thomas Mertens）亦暗示，可能會改變阿斯利康疫苗的政策，「很快發布新建議」。

美國明天分派強生疫苗 華府關注有色人種接種率低

美國食品及藥物管理局(FDA)上周六批准強生疫苗作緊急使用，成為美國第3款可供使用的武肺疫苗。白宮官員周日表示，強生疫苗將於周二開始送遞到各州。鑑於黑人和其他有色人種注射疫苗的人數遠低預期，華府已經制定措施，希望推高少數族裔的接種比率。

雖然華府官方未有交代官方數據，但美國公共衞生政策及研究組織凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation，KFF）發現，有色人種接種疫苗的比例，低於其所佔人口比例，即意味接種率偏低。

以阿拉巴馬州為例，黑人佔當地總人口27%，但接種疫苗比例僅17%，而死於武肺的比例卻達31%。路透社引述白宮官員稱︰「即使我們知道數據尚未完備，但我們看到早期迹象顯示黑人和有色人種的接種比率遠低於整體人口。」

印度總理莫迪打第一劑疫苗

印度今天展開第二階段武漢肺炎疫苗接種工作，對2億7000萬高危險群人們接種疫苗，印度總理莫迪今天上午也到全印度醫院（AIIMS）接種第一劑疫苗。他推文稱自己完成接種，並讚揚印度的醫生和科學家卓越地快速合作以強化全球對抗疫情的努力，又呼籲那些合資格接種疫苗的人，一起接受疫苗接種，希望讓印度盡快抗疫成功，重回正軌。

英國《每日郵報》／路透社

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