亞洲多國周日有集會，聲援緬甸反軍事政變示威者。其中泰國的反政府示威重新出發，加入支持緬甸抗爭元素。

台北約200人、曼谷、墨爾本、香港數十人響應緬甸民運人士呼籲上街，揮舞代表「奶茶聯盟」的「#MilkTeaAlliance」標誌與旗幟。周日被用上好幾百萬次#MilkTeaAlliance主題標籤，源自泰國、香港和台灣三地網民去年組成的「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance），象徵同樣愛喝奶茶的三地人民共同反抗專制政府，後來西藏、印度等亦加入。緬甸一個月前發生軍事政變，引發民眾示威，成為「奶茶聯盟」的聲援對象，有意見認為緬甸應成為「奶茶聯盟」一員。

在泰國，上周成立的新團體「重啟民主」（REDEM）發動遊行，由勝利紀念碑操至總理巴育官邸所在的軍營，要求總理巴育下台，有緬甸外勞參與，要求緬甸軍方釋放國務資政昂山素姬。警方用貨櫃擋路，又以水炮、橡膠子彈及催淚彈阻止示威者前進。示威者依從支持者網上投票意向，最終撤退。曼谷Erawan 急症中心表示16人受傷。

「重啟民主」屬去年反政府運動主要參與團體「自由青年」（Free Youth）的分支。去年的示威浪潮到12月暫停，加上四名抗爭領袖「欺君罪」被扣押，令示威聲勢沉寂下來。示威者正試圖為抗爭運動注入新動力之際，鄰國緬甸爆發反軍事政變示威浪潮，「奶茶聯盟」呼籲成員國在網上和現實生活裏支持緬甸抗爭者。巴育之所以成為針對目標，因他上周在曼谷與緬甸軍政府委任的外長會面。

在香港，四位居港緬甸人和六位港人昨日爬上太平山山頂，高舉「Drink Milk Tea. Abolish Dictatorship. Fight for Freedom（飲奶茶，止專政，爭自由）」標語，又帶同多國奶茶飲品，借象徵連結亞洲多地爭取民主力量的「奶茶聯盟」，聲援在緬甸街頭反抗軍政府暴政的民主鬥士，

參與山頂集會的中緬關係研究員Debby Chan表示，當我們看見緬甸的人上街勇敢面對水炮、催淚彈、警棍、子彈，就會勾起痛苦回憶。「香港示威者2019年承受過這些，今年我們想表示我們的支持」。

民主倡議者指出，嶄露頭角的泛亞團結聯盟「奶茶聯盟」，「在協助行動主義者動員方面持續發揮作用」。泰國行動主義者拉塔薩特（Rathasat Plenwong）周日在曼谷聲援緬甸示威者。他說，緬甸行動主義者自從政變以來，主動與奶茶聯盟積極溝通。他說：「感覺好像我們在齊上齊落」。

路透社／美聯社

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