法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）涉貪案周一宣判，巴黎法院裁定薩爾科齊行賄等罪名成立，被判有期徒刑三年、緩刑兩年。由於法國一般只要實際刑期超過兩年的人入獄，法院指他有權申請在家軟禁。

於2007年至2012年出任法國總統的薩爾科齊，被指參選時曾收受歐萊雅集團（L’Oreal）繼承人貝當古（Liliane Bettencourt）的非法競選政治捐款，2014年更試圖向法官阿齊貝爾（Gilbert Azibert）索取該案件進展的內部消息，並承諾為其於摩納哥謀得一份高薪厚職作交換。薩爾科齊律師埃爾索格（Thierry Herzog）亦牽涉當中，他與阿齊貝爾份屬好友，兩人被判相同刑期。

薩爾科齊此前否認控罪，形容他甚至連「最輕微的貪腐行為」都沒有干犯，又指不論在其記憶中或者事實上，都沒有與阿齊貝爾作交易。控方當時指，已「確定」阿齊貝爾曾向埃爾索格提供薩爾科齊案件的機密資料，雖然薩爾科齊未有為阿齊貝爾找到工作，但相信是因三人得悉被監聽，才令交易告吹。

法新社/美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！