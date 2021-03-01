社交媒體近年興起「取消文化」，每當有名人言論政治不正確或不合大眾意見，便會面臨輿論大舉抵制，甚至令其工作機會、廣告合作等被通通「取消」。諾貝爾文學獎得主石黑一雄便就此提出警告，認為這種「取消文化」會令作者們不敢隨心所欲創作，尤其年輕或知名度較低的作者感到恐懼，最終自我審查。

66歲的石黑一雄形容「取消文化」是一種「恐懼的氣候」，妨礙作者寫出心中所想，並擔心一些知名度較低的作者會選擇自我審查，避寫某些看法、或他們生活經驗中的人物，以免引來外界壓力。石黑一雄認為「這是危險的情況」，並特別「擔心年輕一代的作者」，令「他們覺得職業很脆弱，聲譽很脆弱，而且不想冒險」。

「取消文化」趕絕政治不正確 羅琳亦險遭「取消」

「取消文化」與言論自由近來引起不少討論，《哈利波特》作家羅琳（J.K.Rowling）、伯奇（Julie Burchill）、卡明斯（Jeanine Cummins）均先後受影響、或作品受杯葛。例如羅琳去年曾經發表有關跨性別議題，被指為政治不正確，即使知名如她，也遭到粉絲和各界大舉攻擊。

英籍日裔的石黑一雄呼籲，要對「取消文化」及言論自由採取「更公開的討論」，他自言不擔心被「取消」。他稱：「我覺得我達到特權和相對受保護的位置，因為我是非常有經驗的作家，我到了這個年齡，擁有名聲，可能是幻想，但我認為受到保護。」

石黑一雄出生於日本長崎，5歲時移居英國，在他長達四十年的職業生涯，他撰寫了8本小說和1本短篇小說，取得好評與商業成功。他在2017年奪得諾貝爾文學獎，2019年獲封爵。

英國廣播公司

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