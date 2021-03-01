英國皇夫菲臘親王入院已近兩星期，健康狀況令人關注。英媒引述白金漢宮聲明指，菲臘親王因感染而入院，目前治療正產生作用，但預計未來幾日仍未能出院。至於皇儲查理斯日前涉嫌違反封城防疫措施，到醫院探望老父，據報是菲臘親王希望跟他討論皇室未來角色。白金漢宮周一發聲明指，菲臘親王周一由倫敦英皇愛德華七世醫院轉往聖巴塞洛繆醫院 (St Bartholomew’s Hospital)。

今次轉院是為菲臘親王進行心臟檢查，聲明指醫生將繼續治療菲臘親王的感染，並對菲臘親王已有的心臟問題作測試及觀察，強調菲臘親王情況良好，對治療有反應，但預計要留院到至少周末。英媒周一早上報道，菲臘親王所在的醫院有警方打開傘陣，護送一名人士乘上救護車離開，估計此人就是菲臘親王。

年屆99歲高齡的菲臘親王目前入住倫敦英皇愛德華七世醫院，《每日電訊報》指這次不是緊急入院，而他也可以不需旁人幫助下自行入院。但報道引述消息指，醫生仍然「保持充足戒備」。白金漢宮聲明指：「愛丁堡公爵（即菲臘親王）留在倫敦英皇愛德華七世醫院，他因感染正在接受治療，他感覺舒服，而治療亦正產生反應，但預計未來幾日都不會出院。」

愛德華王子早前與父親菲臘親王通電話後，向英國傳媒表示：「他好很多了，非常感謝大家，他期待可以出院，這是最正面的事情，所以我們祈求好運。」被問到菲臘親王會否因留院而感到沮喪，愛德華稱：「少許吧！我覺得所有皇室成員都是……你只能望著時鐘很多遍，而牆壁唯一有趣的地方。」

傳召查理斯到醫院討論日後皇室角色

皇儲查理斯上月20日曾前往醫院探望菲臘親王，當時惹來有關涉嫌違反防疫封城措施的非議。但曾經擔任英女皇新聞官12年的阿比特（Dickie Arbiter）認為，事情不是單純兒子探望入院的父親，而是由菲臘親王提出要求，提前與查理斯討論其皇室未來角色。

阿比特表示菲臘親王似乎正在憂慮皇室家庭的未來，他說：「看這位男士（菲臘親王）已經99歲，並且受到感染。我的猜測是他將能夠出院，重回溫莎堡。但他終會有天死去，他只是要告訴查理斯，『有一天你將會成為這個家庭的男性領導」。

英國《每日電訊報》/《每日郵報》/《每日星報》/《都市報》

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