【新增佩洛西呼籲調查】美國63歲紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）一周內兩爆性醜聞，本來「欽點」前聯邦法官領導調查，但民主黨多位要員「不收貨」，他惟有提出改由州總檢察長和一位資深法官委任獨立律師調查。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）其後亦就此開腔，要求聆聽那些提出指控的女性說法，並進行獨立調查。

備受壓力的科莫周日發表聲明，首次承認其一些行為令女性誤解為調情，會配合調查。他在聲明中說，從無不適當觸摸或勾搭任何人，「現在明白我與別人的交流可能沒有顧及別人感受，或者太過針對個人」。他向任何感到「被無需要的調情」的人真誠道歉。

科莫上周先被前助手博伊蘭（Lindsey Boylan）指控在2015至2018年間多次向她作「不恰當舉動」，包括親吻她的嘴。之後，25歲前幕僚貝內特（Charlotte Bennett）指控科莫曾詢問她的性生活，認為對方性騷擾。

科莫否認對兩人作出過性要求，下令設立由前聯邦法官瓊斯（Barbara Jones）領導的小組，進行「全面透徹的外部調查」，呼籲各界靜候調查結果。

民主黨要員不收貨 AOC：受害人描述「看得人心痛」

不過，科莫所屬民主黨多位要員不收貨，包括夏威夷州參議員廣野慶子、紐約州眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、白宮發言人普薩基（Jen Psaki）等。奧卡西奧科爾特斯指博伊蘭和貝內特的指控極為嚴重，兩人的描述「看得人痛心」。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦指，針對科莫的性指控「嚴重且可信」，強調需要聆聽和具尊嚴地對待那些提出指控的女性。她要求就此進行獨立調查，以示尊重所有相關人士。

在政治壓力下，科莫的律師加維（Beth Garvey）周日發表聲明，說為免予人缺乏獨立性或政治干擾之感，科莫已經要求紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）及紐約州紐約州上訴法院首席法官迪菲奧雷（Janet DiFiore）聯合挑選無政治聯繫並合資格的私人執業律師，進行調查並發表報告。不過，詹樂霞周日表示不會接納科莫建議，說對方必須正式向總檢察長辦公室提交案件，令她有權發傳票，讓調查具有權威。

法新社／英國《每日郵報》

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