俄羅斯首都莫斯科監督被拘留者人權的公共委員會周四表示，反政府領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）已被送往莫斯科以東約200公里的伏拉迪米爾區，將在一處流放地（penal camp）服刑2年6個月。

納瓦爾尼是俄羅斯總統普京知名反對者，之前遭遇毒物攻擊赴德國就醫。法院本月以他在德國期間違反過去犯行的假釋條件為由，判處他在流放地服刑2年6個月。流放地是用來流放囚犯的偏僻地區，將囚犯與一般民眾分開，使囚犯無法輕易返回原本居住或活動的地方。

納瓦爾尼的盟友有好幾天都不知道他的下落。聯邦監獄管理局局長周五曾表示，納瓦爾尼已從莫斯科一處拘留中心被送往一處流放地，但未提供進一步細節。莫斯科公共委員會接着發表聲明，指納瓦爾尼人在伏拉迪米爾區（Vladimir）一處聯邦監獄管理局所屬機構。委員會成員梅尼可夫（Alexei Melnikov）告訴國際文傳電訊社（Interfax）：「我們掌握百分百確定的消息，納瓦爾尼已經抵達伏拉迪米爾區服刑。」梅尼可夫表示：「首先他將接受隔離檢疫，接着將被轉往他的流放地。」

納瓦爾尼之前遭受蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，幾乎喪命，在德國過了幾個月才康復。納瓦爾尼稱是普京下令動手，克宮則多次否認這項說法。44歲的納瓦爾尼上月返回莫斯科時立即被捕，在全國各地引發一波抗議潮，警方鐵腕鎮壓。西方國家領袖譴責俄國拘留納瓦爾尼，要求立即放人。歐盟也已同意就鎮壓行動制裁四名俄國高官。

莫斯科監督囚犯人權的公共委員會成員麥卡切娃（Eva Merkacheva）表示，伏拉迪米爾區流放地的囚犯通常要從事體力勞動，處處受到監視。她形容那裏勞獄生涯艱苦，須遵守嚴格規例。

反對派行動主義者科托夫（Konstantin Kotov）去年12月一年半刑期屆滿出獄，聲稱在獄中反複受到恐嚇，不斷因為干犯所謂的規則而受罰，例如沒有向獄警敬禮、借別人的手套等，而親戚寄給他的手套則被扣起，而懲罰包括單獨囚禁。

他估計納瓦爾尼將要受苦，一舉一動都會受到監視，雖然他的案件備受矚目，令他不至於受暴力對待，但他本人「從第一天起已受盡心理壓力」。

美國彭博通訊社／中央社

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