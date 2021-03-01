【新增昂山面臨兩項新指控】緬甸軍事政變一個月，反軍方示威日前被暴力鎮壓，據稱至少有18人喪生，但示威者除了批評國際社會不作為，他們周一（1日）亦毋懼生命危險繼續上街抗爭，有人則在示威者被槍殺的地方獻花。國務資政昂山素姬自政變後被軍方拘留，她今日以視像方式上庭應訊，律師形容她看來健康，今次是她自政變以來首度露面，並再被加控兩條罪名，包括一條殖民時期的惡法。有評論員認為，軍方對昂山素姬追加罪名，是旨在令她官司纏身，無法重返政治舞台。

周日的示威遭當地警方血腥鎮壓，不少示威者翌日仍舊上街，社運領袖艾辛扎貌（Ei Thinzar Maung）在Facebook呼籲：「政變已發生了一個月，昨天他們用槍鎮壓我們，今天我們要再次出來。」

示威者籲破壞閉路電視 製金屬盾牌

在最大城市仰光的多個示威熱點，當局已部署警方水炮車和軍方車輛，有目擊者指警方周一以震撼彈及催淚彈驅散人群，但他堅持上街，「這是我的社區，這是一個可愛的社區，但我們現在聽到槍聲，我們在家也不感到安全」。有示威者在馬路上貼上數百張國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）的相片，上面寫普「你真可恥，獨裁者，我們永遠不會原諒你」，有人則到仰光一名示威者被殺的學校門外獻上紅色或白色的玫瑰悼念。

有示威者呼籲破壞當局使用的閉路電視系統，亦有人在社交平台分享製作胡椒噴霧的方法，其他人則為前線示威者製造金屬盾牌。

除了仰光，位於緬甸西北部的吉靈（Kale）也有示威者舉起昂山素姬的相片遊行，以及高呼「民主，我們的目標，我們的目標」的口號，另有片段顯示，到北部撣邦城市臘戍（Lashio）有少量示威者戴著安全帽，一邊叫口號，一邊跟警方對峙。

昂山素姬出庭 被加控殖民時期惡法

現年75歲的昂山素姬於2月1日政變當天清晨被捕後，未有再公開露面，據悉一直被關柙在首都內比都，她周一出席聆訊，聆訊以視像方式進行。她原本面臨兩項指控，分別是非法進口6部對講機，以及在疫情期間違反規定組織了一次跟競選有關的集會。她今日再被加控兩項控罪，其一是違反通訊法，未為受限裝置領牌；其二是一條殖民時期的惡法，禁止發布可能「引起恐懼或驚恐」或破壞「公眾安寧」的信息。

在出庭前，昂山素姬的代表律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）向法新社表示，自己之前一直無法接觸昂山素姬。他說：「對她來說，這是非常不公平的......不能立即授予律師。」他希望法院能正式批准其辯護律師的身份，並預計今場聆訊的重點是案件管理及審判時間表。

德新社引述評論員指，軍方對昂山素姬連番加控罪名，主要目的是迫使她遠離政治舞台。

法新社／路透社／德新社

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