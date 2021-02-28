美國63歲紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）一周內再爆第二宗性醜聞，25歲前幕僚貝內特（Charlotte Bennett）指控科莫曾詢問她的性生活，認為對方性騷擾。科莫否認有意與對方發展性關係，呼籲各界靜候調查結果。

倡幕僚在屁股紋身

貝內特過去兩年曾在科莫團隊出任行政助理。她指科莫曾問她在過去的關係中是否只有單一伴侶，又問她曾否與比自己年長的男人有性關係。她指最受困擾的一次是科莫問她年齡是否考慮交往對象的條件，又稱自己對於與20多歲的女性交往持開放態度，指自分手後感到寂寞，希望找個女朋友。她嘗試轉話題指自己想紋身，科莫竟提議她紋在屁股上，「我知道他想與我上床，這令我很不舒服和害怕。我煩惱可如何脫身，並相信我的飯碗不保了」。

她指曾就此事與科莫的幕僚長德羅斯討論，以及向科莫的特別顧問莫古爾呈交聲明，之後獲調職出任衞生政策顧問，至去年11月離職。

科莫回應指因對方曾向他表示自己是性侵倖存者，「我只是嘗試當她的良師益友，從未追求她，或試圖作出任何不當行為，我最不希望她有這種感覺」，又指已授權設立由前聯邦法官領導的小組進行「全面透徹的外部調查」。

之前科莫另一前助手博伊蘭（Lindsey Boylan）指控他在2015至2018年間，多次向她作出「不恰當舉動」，包括親吻她的嘴。

路透社/美聯社/法新社