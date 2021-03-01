哈里王子和夫人梅根不再擔任全職皇室成員，意味著與皇室徹底決裂。哈里夫婦接受美國名嘴奧花雲費訪問的最新預告片在周一出爐，哈里暗示離開英國的原因，是擔心歷史重演，妻子梅根會遭遇亡母戴安娜王妃的不幸。不過，戴妃友人兼皇室專家喬布森（Robert Jobson）則批評梅根「完全不夠誠實」，而且處心積慮脫離皇室，哈里更因她而變得「難以辨認」。

哈里披露離開英國原因︰擔心歷史重演

哈里夫婦接受奧花雲費訪問備受關注，節目最新預告周一播出。哈里在片中牽著梅根的手，向主持人奧花雲費表示：「你知道對我而言，我真的很放心和開心坐在這裏，跟你聊天，有我太太在旁。」他又說︰「我不能想像她（梅根）這些年來的感受、所經歷過的事情。對於我們兩人而言，這是不能置信地艱難，但至少我們還有彼此。」

談到離開英國的決定，奧花雲費提到似乎有事情觸發哈里夫婦下決心，哈里回應︰「我最大擔憂是歷史重演。」奧花雲費表示︰「你說了一些很震驚的事。」英國《太陽報》形容，哈里是暗示擔心梅根遭遇到亡母戴妃當年的不幸。

皇室專家︰哈里夫婦借皇室賺錢

儘管哈里和梅根在專訪中把自己定位為受迫害者，但戴妃友人兼皇室專家喬布森並不同意。他日前接受皇室新聞電視台「True Royalty TV」訪問，直斥梅根是一個「完全不夠誠實」的人，且早已計劃離開皇室，「我認為她由一開始就有計劃，她不打算待在皇室，而且不用花很長時間」。喬布森強調，皇室已經盡了最大努力幫助梅根。

哈里夫婦早前回應白金漢宮的聲明以「服務是世界性的」，反擊皇室收回他們皇室贊助人身份。喬布森直指哈里夫婦的聲明無禮，更狠批他們接受奧花雲費訪問是利用皇室賺錢。喬布森又稱：「他們接受奧花雲費訪問是提升他們品牌名氣，盡可能博取最多關注，因為這就是金錢的威力。他們談論自己私人生活，是因為他們要確保在美國的名氣夠高，且獲得關注。」

英女皇前新聞官阿比特（Dickie Arbiter）則形容哈里夫婦的聲明「任性、無禮和不成熟」。不過，他認為哈里夫婦在專訪中「不會貶低皇室，因為對他們沒有好處」，「他們肯定會談及要完成的目標，會提到家庭生活、小孩和為人母親的生活。他們將談及英國傳媒，因這是他們無法忍受又關注的事」。

哈里和梅根接受奧花雲費的專訪，預定3月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目播出。

英國《每日郵報》/《太陽報》

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