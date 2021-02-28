「網絡無國界」一度是互聯網等科技興起後，人類互相連繫的寫照，然而近期世界各國涉及網絡的爭端不斷，各地政府不斷加強限制科企業務，科企亦以封殺服務回應。美國有線新聞網絡（CNN）形容，互聯網勢將變成「分裂網」（splinternet），不再是當初向全球平等開放的資訊平台，最終將令現有的網上生態，以至全球對事實的理解分崩離析。

亞太及歐美地區各有禁令或限制

近月各國就科技企業與技術的爭端不斷，例如歐盟去年底公佈《數碼服務法案》，加強監管科企不公平競爭，涉及美國科企Google、Facebook以至中國的阿里巴巴等，揚言向不遵守規例的企業處以巨額罰款，甚至要求分拆。在大西洋的另一端，美國的舉動則主要涉及中國，去年相繼要求把社交軟件TikTok及WeChat從應用程式商店下架。美國總統拜登上任後，華府將正檢討相關禁令。

亞太地區方面，印度亦已封禁WeChat、TikTok等大型中國科企程式，並向Twitter施壓要求封鎖涉去年農民示威的賬戶，更恐嚇若Twitter拒絕，其僱員可能面臨最高7年監禁。印度近日亦計劃立法迫使Twitter等平台更快刪除受爭議帖文，並要協助當局調查。Twitter其後採取折衷方案，阻止印度用戶瀏覽被印度政府列為「煽動及缺乏理據」的帖文，但其他國家的用戶可繼續觀看。

最近期發展是facebook日前宣佈，因應澳洲準備通過《新聞媒體議價法案》強制社交平台為澳洲新聞內容付費，封殺平台上所有澳洲新聞連結及內容。fb最後在上周二與澳洲政府達成協議，澳洲政府隨即完成立法。facebook早前預告，科技企業與政府的爭端將陸續有來。

網絡建國界 失全球平等原意

CNN指越着越來越多地區採取類似措施，連結全球的互聯網勢將被加上「國界」，且連同近年不斷滋長的民族主義、貿易紛爭和規管科企趨勢，將逐漸令互聯網失去「讓全球任何人以同樣方式上網」的原意。史丹福大學網絡政策研究所所長凱勒（Daphne Keller）形容，現時互聯網分裂的速度遠較以往快。

以往科網企業在全球擴張業務時，一般不會遇上太大障礙，只有中國和北韓等嚴格控制互聯網的國家例外。然而若各國加強管制網絡的趨勢持續，這局面亦勢將改變。凱勒直言日後互聯網將出現地域障礙，「我們在不同國家會瀏覽到不同的東西」。

科企反制杯葛 加劇分裂

另一方面，隨着facebook及Google等大型科企重要性與日俱增，它們面對各國政府監管時亦不再單方面讓步，而是會以各地用戶為談判籌碼。除了近日facebook與澳洲的風波外，Google亦曾在2014年停止向西班牙用戶提供新聞搜尋服務。

麻省理工學院商學院教授阿拉爾（Sinan Aral）形容，科企正與各國政府進行「懦夫博弈」（game of chicken），最終有可能導致Google及facebook等企業大舉退出多地市場，嚴重限制平台可向用戶提供的內容。阿拉爾警告若互聯網分裂的趨勢持續，最終可能導致不同地區的人各自使用不同社交平台、接收不同資訊，徹底瓦解現有的資訊生態系統，屆時全球對「事實」的分辨將更加大。

facebook封殺澳洲新聞內容事件期間，英國、加拿大等多國亦向facebook施壓，反映各地政府監管互聯網的行為逐漸變得國際化。凱勒表示若各地政府能合作建立劃一監管標準，將可減少互聯網的分裂趨勢。

美國有線新聞網絡

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