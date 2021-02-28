美國前總統特朗普周日出席在佛羅里達州奧蘭多舉行的一年一度保守政治行動會議（CPAC），表示無計劃成立新政黨，以免分化共和黨的力量。他又暗示2024年會捲土重來，競選總統。

特朗普發表壓軸演說，是他卸任後首次正式公開露面。他比原定發言時間遲了一小時出場，問觀眾「掛念我嗎」，接着說「我站在你們面前，宣佈我們一起展開的不可思議旅程......遠未結束」。

特朗普重提民主黨人「偷走」2020年選舉。他說：「實際上他們（民主黨）知道剛失去白宮......但誰知道，我或許決定第三度擊敗他們。」這時全場拍掌歡呼。他說「三度」，顯然是把自己當成去年11月大選的真正贏家。

特朗普指有關他密謀組新黨的報道是「假新聞」，承諾繼續留在「我們心愛的黨」，說共和黨將比以前更團結更強大。

被Twitter等社交平台封殺的特朗普，難得有機會公開發言，一如預期批評總統拜登，說拜登上任首月是「所有總統中最差勁的第一個月」。

談到美國保守派，特朗普告訴保守派支持者，他們是為美國的生存而奮鬥，形容這場奮鬥雖然痛苦，但必然會勝出。

特朗普卸任前後曾表示不滿有共和黨人不支持他推翻選舉結果，甚至支持針對他的第二次彈劾案。他早前曾暗示或會在下屆總統大選東山再起。特朗普1月卸任時，《華爾街日報》曾報道他曾向幕僚提及組織新政黨，甚至起名「愛國者黨」（Patriot Party）。

CPAC期間進行的非正式民調顯示，95%受訪者贊成延續特朗普政策，70%支持特朗普2024年再度競選。

路透社／美聯社／德新社／英國《每日郵報》

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