新書《The Health of Popes》（暫譯：教宗的健康）披露，84歲的教宗方濟各打算在羅馬走完人生最後一段路，而不是回到出生地阿根廷。

阿根廷報章《國家報》前日刊登新書節錄。被問及如何看待餘下歲月時，方濟各回應說：「我仍會是教宗，不論是在任還是榮休，都會留在羅馬。我不會返回阿根廷。」曾任布宜諾斯艾利斯總主教的方濟各指不想念家鄉阿根廷，「不，我不想念它。我住在那裏76年了。讓我感到痛苦的是它的問題。」他暗示讓當地動盪的經濟危機。

他又指當時在軍政府的獨裁統治下，曾為幫助人們逃難而患上焦慮症，「想想看，把一個人用一張被子蓋起來藏在車尾箱，然後駛過三個軍事檢查站，這種壓力是何等巨大。我要應付一些自己根本不懂得怎樣應付的狀況」。被問及有否見治療師時，他說：「不，她是精神科醫生。那六個月她幫我尋找方法面對那個年代的恐懼。」

首名教宗公開討論健康

方濟各近月因坐骨神經痛需要取消部份行程。他21歲時曾患嚴重的胸膜炎，右邊肺一部份被切除，屬高危群組的他已接種武漢肺炎疫苗。教廷一直對歷任教宗的身體狀況保密。根據這本新書，「今次是首次有教宗公開討論自己的健康狀況」。他2019年2月接受阿根廷記者兼醫生卡斯特羅（Nelson Castro）訪問時表示，會思考死亡，但不感到恐懼。

法新社