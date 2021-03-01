俄羅斯自反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被捕後，在國內引發連串示威。當局近月進一步打壓反對派常用的社交傳媒，周一表示社交網站Twitter未有因應當局要求刪除違禁內容，「惡意」違反該國法律，或會作出巨額罰款。Twitter暫時未有回應。

俄羅斯通訊監管局（Roskomnadzor）指出，當局向Twitter共發出超過2.8萬次要求，刪除含有違禁資訊的內容；又指自2017年至今，Twitter未有刪除2862項含有違禁資訊的資料。當局指，Twitter未有刪除的違禁內容與自殺、色情和毒品有關，一經確認Twitter多次未有刪除違反法律的內容，將會作出巨額罰款。

納瓦爾尼及盟友經常利用Twitter批評克里姆林宮及發布新的示威活動。當局於2月1日實施一項新法，社交媒體企業需要自行判斷和封鎖違禁內容，並且需要採取即時行動，限制接觸違禁資訊。若24小時內無法自行評審有關內容，社交媒體的行政部門必須將資料傳送到俄羅斯聯邦媒體監管機構。Twitter以往亦曾被指違反當地法律而被罰款，但金額相對較少。

路透社／俄通社

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