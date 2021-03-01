前美國總統特朗普周日在保守派政治行動會議（CPAC）發表演說，他批評總統拜登對中國過於寬容，沒有能力約束中國，更在短短一個月內把「美國優先」變成「美國包尾」。特朗普又形容，拜登決定重返世衞及《巴黎協定》是「很可悲」，斥責這些組織都是中國的傀儡。對於美國科網巨企霸權，特朗普呼籲各州政府自行著手應對，因為拜登領導的聯邦政府拒絕就此行動。

特朗普在演說中批評拜登，跟中國有非常緊密的個人關係，於是對中國過於寬容，「在短短一個月內，我們由『美國優先』變成了『美國包尾』」，形容是歷來美國總統最大災難的第一個月。他又指摘拜登「反就業、反家庭、反邊界、反能源、反女性、反科學」，包括消除南部邊界，再次觸發大量非法移民湧入美國。

對於拜登決定重返世衞，特朗普亦大表不滿，「他們（世衞）真的是中國的傀儡」。他披露任內決定退出世衞時，曾經收到世衞來電挽留。特朗普當時曾詢問世衞：「我們（美國）每年支付多少費用？」對方回答，大約5億美元（約39億港元）。他再問人口更多的中國每年付出多少錢，對方卻稱只是3,900萬美元（約3億港元）。特朗普便說：「我可以告訴你為甚麼（退出世衞），因為達成這項協議的人是愚蠢。」

斥責重投《巴黎協定》 只會有利中俄

接下來，特朗普批評拜登決定重新加入的《巴黎協定》，對美國是「非常不公平及昂貴」，因為協定對美國和其他國家是雙重標準，特別是有利中國和俄羅斯，中國在為期10年都不被計算在內，俄羅斯則是用舊有標準計算。

特朗普強調：「我們從一開始（加入《巴黎協定》）便受到打擊，令我們損失大量金錢和數以百萬計工作，這是一場災難，但他們（拜登政府）決定重投其中。我可以達成無法想像的協議，但我不想這樣做，不想把大量金錢和職位拱手讓予這些國家。」他強調，拜登決定重新加入時有機會爭取更好更公平的條款，但他沒有這樣做。

任內積極讓美企撤出中國，重回美國或轉到其他國家投資，但總統甫換人，各企業又故態復萌。特朗普就此公開批評，並形容中國掠奪美國多年，不應獲得獎賞。

籲各州行動對付科網霸權 批《平等法案》扭曲

特朗普在任時多次批評《通訊規範法》第230條，該條文讓科網企業無需為用戶發佈的內容負責，也可審查平台內容，變相擁有審查用戶的無上權力，特朗普在國會被佔領事件後，因被指煽動暴力而被Twitter等主流社交平台封殺。

在演說中，特朗普再次提及這個問題，直言指如果聯邦政府拒絕採取行動，各個州分應當在保守派聲音被抹殺時，對Twitter、Google及Facebook等科網鉅企進行制裁。特朗普還透露佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、德州以至其他州分已經開始行動。德桑蒂斯早前提出了《科技透明法》，旨在令這些企業要為其審查負責。

拜登推動《平等法案》宣稱反對性別歧視，卻允許跨性別運動員參加女子體育賽事，甚至包括男兒身健兒。特朗普直言此舉破壞了比賽：「年輕女子和女士皆被激怒，因為她們被迫跟那些生理上是男性的人比賽，這對女性不是好事，這對女性運動不是好事......這些紀錄維持了多年甚至多個十年，現在被輕易打破。」

這個法案確實備受外界質疑，網球女單名將娜拉提洛娃（Martina Navratilova）及曾奪四面奧運金牌的女跑手理查茲羅斯（Sanya Richards-Ross），均質疑這法案將導致大量男性在比賽中擊敗最優秀的女性運動員，早前多州準備自行立法阻撓。

美國《紐約郵報》／英國《每日郵報》

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