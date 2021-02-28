根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.14億，全球死亡人數超過253萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,860萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.3萬。印度確診人數超過1,110萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,055萬，死亡人數超過25.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

日本冷凍裝置故障 逾千疫苗報廢

日本厚生勞動省周一表示，一間為醫護人員接種的醫療機構，由於一個超低温冷凍庫發生故障，導致一批高達1032劑疫苗報廢。有關機構將收集涉事冷凍裝置調查，厚生勞動省亦會根據調查結果作出預防措施。

芬蘭宣佈進入緊急狀態

芬蘭周一指由於疫情嚴重，宣佈實施緊急狀態，政府將有權力關閉餐廳、學校、限制地區之間的人員移動，並採取其他措施阻止疫情傳播。

芬蘭過去兩周受新變種病毒影響致確診人數急升，目前累計逾5.8萬人確診及742人死亡。

加納總統接受全球首劑Covax疫苗注射

加納繼早前透過武肺疫苗全球獲取機制（COVAX）獲發首批疫苗後，76歲總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）周一注射疫苗，是全球首位接種免費Covax疫苗的人士。

這批疫苗是由印度血清研究所獲授權生產的阿斯利康/牛津疫苗，是世衞宣佈武肺全球大流行近一年、COVAX啟動八個月後分發的首批疫苗。

英國確診6宗巴西變種毒株病例

英格蘭公共衞生局周日表示，英國累計確診6宗巴西變種毒株病例。

英格蘭公共衞生局表示，這種名為「P.1」的變種毒株最早出現於巴西瑪瑙斯（Manaus），該局已將其列為「受關注」的變種毒株。目前在英格蘭和蘇格蘭分別確診3宗相關病例。英格蘭的確診病例中有兩宗來自同一家庭，有巴西旅行史，另外一宗的具體情況仍在調查中。

蘇格蘭的3例確診病例都有巴西旅行史，但與英格蘭的確診病例之間不存在關聯。

英格蘭公共衞生局表示，「P.1」變種毒株與最早在南非發現的「B.1.351」變異病毒具有一些相同的特徵，比如被稱為「E484K」和「N501Y」的突變。現有疫苗對「P.1」變種毒株的免疫效果尚需進一步研究。

英格蘭公共衞生局武肺應對策略主任霍普金斯（Susan Hopkins）說，不管病毒如何變異，其傳播方式都是一樣的，「這意味預防感染的措施沒有改變」。人們應盡可能待在家中，外出時戴口罩、勤洗手並保持社交距離。

美CDC推薦18歲以上人士接種強生疫苗

美國疾病控制及預防中心（CDC）免疫實踐諮詢委員會（ACIP）周日一致推薦強生藥廠的武漢肺炎疫苗作廣泛使用。ACIP以12票對0票，認為疫苗適合18歲及以上的美國人接種，令疫苗成為美國第三款獲批使用的疫苗。

美國食物及藥物管理局（FDA）的專家小組周六一致認同批准緊急使用強生公司的武漢肺炎疫苗。首批周日晚開始運送。

美英加快疫苗接種

美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，截至美東時間周日早晨6時，全美75,236,003人次接種武肺疫苗，且已經配送96,402,490劑疫苗到全國各地。

CDC表示，上述數據包含美國藥廠Moderna的疫苗，還有輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech研發的疫苗。這兩款疫苗都須接種兩劑。截至周日，全美已經有49,772,180人接種至少一劑疫苗，已接種兩劑疫苗則有24,779,920人。

另外，美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周日表示，美國今秋可開始為14至18歲人士接種疫苗，5歲至13歲兒童則要待年尾或明年初方可接種疫苗。

英國方面，衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周日表示，全英國接種第一劑武漢肺炎疫苗的人數已經突破2,000萬。

英國廣播公司（BBC）報道，夏國賢表示，達成2,000萬人接種疫苗是「非常了不起的成就，疫苗是我們的出路」。他並呼籲大眾：「接到電話，就去接種疫苗。」夏國賢在Twitter發佈的影片中表示：「我要興奮宣佈全英國已經有逾2,000萬人接種疫苗。這真是太棒了。我要感謝每一個前往接種的民眾，我們知道對疫苗越來越具有信心，不僅能保護你們、能保護你們的社群，同時也是我們所有人的出路。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前宣佈，所有英國成年人在7月底之前，都將接種第一劑疫苗。在達成2,000萬人里程碑之後，英格蘭地區近200萬名60至63歲民眾將可以開始接種疫苗。

英國的疫苗計劃從高齡者開始，下一階段目標是在4月15日之前，讓所有50歲以上民眾都接種第一劑，16至64歲的脆弱族群也可以開始接種。

路透社／法新社／中央社

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