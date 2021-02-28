【新增動新聞】緬甸軍警周日在各地向抗議上月1日軍事政變的示威群眾開槍，聯合國人權事務高級專員公署說，造成至少18人喪生30多人受傷。美聯社報道，周日約1,000人被捕。英美譴責緬甸暴力針對示威者「令人憎惡」。

新加坡外長周一在國會上表示，東盟（ASEAN）外長周二召開特別視像會議討論緬甸局勢，卻沒有緬甸民選代表出席，「我們將會聽取緬甸軍方當局代表（的發言）」。

英美歐外長譴責緬甸當局使用暴力

英國外交發言人表示，英國已經與美國和加拿大合作，採取行動制裁九名參與軍事政變的緬甸軍官，包括國防軍總司令敏昂萊。英國表明，緬甸針對示威者的暴力必須停止，民主必須恢復。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在Twitter發文，譴責緬甸軍警以「令人憎惡的暴力」對付示威者。美國駐緬甸大使館在社交網站發表聲明，對緬甸有多條人命損失感到悲傷，人民不應因為就軍事政變表達不同意見而面臨暴力。針對平民是可惡的。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美國政府準備在日內對參與暴力鎮壓和軍事政變的人採取更多行動，亦會繼續印太以至全球盟友夥伴密切配合，向施暴者追究責任。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）譴責緬甸的軍事鎮壓行動，強調「暴力不會令非法推翻民選政府變得合法」，重申會對緬甸實施制裁。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）強烈譴責軍警暴力鎮壓示威，對死傷增加感到不安，認為對和平示威者使用致命武力，以及任意拘捕示威者，都是不能接受，呼籲國際社會聯合向緬甸軍方發出明確訊號，要求對方必須尊重緬甸人民通過選舉所表達的意願，停止鎮壓。

周日示威18人死

較早時，聯合國指周日的示威高達18人死亡，人權事務高級專員公署發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）發表聲明，強烈譴責緬甸對付抗議民眾的暴力升級，並要求軍方立即停止對和平示威者使用武力。聲明還說：「緬甸人民有和平集會和要求恢復民主的權利。…依照國際人權常規，使用致命武力對付非暴力示威者絕無正當性。」

軍警周日再度動用武力對付示威者，大城市仰光、瓦城被形容「跟戰場一樣」。

緬甸自由記者姆拉覺都（Mratt Kyaw Thu，譯音）在Twitter上說，軍警隨機對着公寓發射子彈，到處都是催淚氣體，許多民眾只好躲進最近的房子內，他不知道如何用言語形容周日在仰光的狀況，只能說是「戰場」。

緬甸傳媒「今日緬甸」（Myanmar Now）報道，第二大城曼德勒（Mandalay）周日有2名示威者身亡。居民賽東（Sai Tun，譯音）告訴路透社，稍晚時候安全部隊再度開槍，造成一名女性身亡，「醫護團隊檢查後證實她不治。她頭部中彈」。

緬甸政治人物覺敏蒂（Kyaw Min Htike，譯音）告訴路透社，在南部城市土瓦（Dawei）有3名示威者死於警方槍火。

路透社／美聯社／法新社

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