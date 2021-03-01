美國總統拜登一向強調多邊合作，應對來自中國的威脅。美國《華爾街日報》指，美國拜登政府正組織一個高科技聯盟，合力進行研發，同時限制向中國輸出半導體等關鍵技術，阻止中國躍升為科技龍頭。

拜登上任前屢次提及美國必須跟盟友合作，國務卿布林肯亦曾稱，期望高科技的民主國家能更有效地合作。根據一名華府高官透露，美國確實計劃根據需要應對的議題而組織不同的聯盟，成員主要是七大工業國組織（G7），再加上其他民主國家，這個概念被稱為「民主十國」（Democracy 10）或「高科技十國」（Tech 10），並已跟盟友展開初步對話。

華府主導半導體聯盟 阻中國獲關鍵技術

《華爾街日報》形容這些聯盟「攻守兼備」，涵蓋共同投資研發及對中國實施限制，現時已有多個議題被認為是適合組建聯盟，包括出口管制、人工智能、生物技術及5G通訊等。例如人工智能聯盟，可邀請這領域的龍頭以色列；而涉及出口限制的聯盟則可聯繫作為中國競敵的印度。

半導體聯盟被視為是一個美國可優先考慮的聯盟，半導體技術屬美國政府清單上的關鍵項目，跟現今經濟發展已不可分割。雖然中國過去大灑金錢於科研，其預算跟美國不相伯仲，試圖自行建立世界一流水準的半導體產業，但中國作為全球最大的半導體市場，超過80%晶片尤其是高端晶片，均需要由海外進口或外國企業在中國生產，技術上仍然大幅落後。

在特朗普執政期間，美國曾聯同荷蘭阻止由荷蘭製造的光刻機，出售給中國最大晶片製造商中芯國際，先進的光刻機是製造高階微細晶片的關鍵，拜登政府亦有跟隨這個方針。據悉白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2月曾跟荷蘭首相的外交及國防顧問范萊文（Geoffrey van Leeuwen）對話，商討中國及先進技術等議題。

光刻機技術由美日荷壟斷 容易限制中國

有專家形容光刻機為「瓶頸技術」，因為光刻機僅由美國、日本和荷蘭三個國家支配，對中國實施限制亦更容易。該聯盟還可以邀請歐洲其他主要晶片生產國，以至南韓和台積電所屬的台灣。成員國之間更可以集合力量進行先進技術研發，例如為中國以外的半導體製造商提供資金。

高調行動勢必引來中國反擊，特別是台灣一旦加入半導體聯盟。中國外交部早前曾發聲明，批評以美國為首的半導體聯盟「違反了市場經濟和公平競爭的原則」，只會撕裂世界及破壞國際貿易規則。

澳洲因為要求世衞調查武漢肺炎的起源等跟中國交惡，中國立即利用其經濟實力來威逼對方，包括限制澳洲的煤、龍蝦、紅酒和牛肉等商品進口，對待其他國家也採取同樣策略。

中國或限制稀土出口 美國須尋新供應

文章指，中國是稀土供應大國，亦曾因為釣魚台爭議而限制稀土出口到日本。稀土是生產手機、電子產品和軍事裝備的重要礦物，而中國最近推出了新的稀土監管法規，同時調查了外國企業對中國稀土的依賴狀況，有一些專家認為這有如為日後限制稀土出口敲響了警號。中國外交部則表示，政府「因應產能來盡量滿足各國合理的需求」。

為應對稀土供應風險，拜登最近已要求展開美國對外國稀土供應的依賴程度的研究，美國官員一直有跟澳洲及其他國家合作提高稀土產量，並創造這種礦物的合成替代品，國防部去年便投資協助開發位於加州的美國唯一稀土礦場。

華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的科技行業分析師拉瑟（Martijn Rasser）認為，中國阻止稀土出口將適得其反，因為這會損害商業聲譽，引發其他地方自行生產，因此認為美國冒上被中國報復的風險，推動技術聯盟也是值得的，「最終美國是希望減少或消除北京使用脅迫手段的能力」。

美國《華爾街日報》

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