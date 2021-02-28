緬甸國務資政昂山素姬今日上庭前，軍方鎮壓反政變示威的殘暴程度升級，昨日大開殺戒，聯合國指造成至少18人死亡、逾30人受傷，是示威至今最多人死亡的一日。但示威者未有被嚇怕，其後重新集結，有示威者矢言「永不會向軍方屈膝下跪」。

最大城市仰光昨早多處都有人集結，醫科生、教師聯群遊行。警察在不同地點出手對付示威者，但閃光彈、催淚氣都無法令人群散去，其後警方開槍，美聯社記者指聽到多下槍聲，亦見警察向人群投擲煙霧彈。聯合國引述官員指至少五死，包括一名男性胸口中槍死亡；另有一名女性在警察以閃光彈驅散教師示威後死亡，她的女兒指她該是心臟病發。

無預警開槍 50醫護被捕

網上流傳的影片和相片顯示，多名示威者負傷，街道地面有血迹；一些示威者被警察追趕，有人在街中心堆雜物阻警察推進，有街坊則跟警察理論，勸警察放走已被押上警車的示威者。

土瓦市的警察也有開槍，當地政治人物向路透社指至少有一死幾傷；但傳媒《土瓦觀察》報道有三人飲彈身亡，至少20人受傷；一名志願急救員向法新社記者說三名男性都被實彈打中，而傷者則中了膠彈，「許多人中彈被送來，傷者數目可能會更多」。

仰光一名29歲小學女教師表示，教師們一去到集會地點，警察不由分說開槍，「沒有事先警告；有人中彈受傷，不少老師躲入就近的民居」。據指警察也在一間醫學院外擲閃光彈驅散集會，穿白袍的醫生和醫學生四散奔跑。醫護組織「白袍聯盟」指超過50名醫護被捕。

數以百計示威者其後重新集結，唱歌和喊口號，要遊行到警署聲援被捕的人。有示威者毫無懼色：「他們進逼，我們就會起來反抗……我們永不會在軍靴前跪倒。」青年領袖澤諾說，大家正努力克服多年來對軍政府的恐懼，如今軍方又想「透過令我們四散逃跑、令我們心生懼意。我們不能屈服」。

緬甸樞機：猶如戰場

第二大城市曼德勒、東北部城鎮臘戍、中部的勃固和南端的丹老，居民和當地傳媒都說示威被警方鎮壓。其中至少在曼德勒，警方出動水炮，緬甸網媒Myanmar Now則指曼德勒也有兩人喪生。有醫療組織指勃固有兩人死亡。

軍頭敏昂萊曾揚言軍方是以最輕度武力應對示威，但在緬甸駐聯合國大使覺莫敦表態反對政變後，軍方明顯加強鎮壓，前日手段轉趨兇狠。當局公佈前天單日拘479人；據指包括多名記者，美聯社亦有攝記被拘。民間組織指累計854人被捕。

對於緬甸情況更趨嚴峻，聯合國人權事務辦公室予以譴責，加拿大駐緬甸大使館表示震驚。人權觀察組織亞洲區主任羅伯遜批評：「緬軍使用致命武力明顯升級，令人髮指。」緬甸天主教樞機貌波推文形容「緬甸猶如戰場一樣」。被控違法進口及使用對講機、以及違反防疫措施的昂山素姬，案件今日會進行聆訊。

路透社/法新社