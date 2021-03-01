美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）周日呼籲美國抵制明年北京冬季奧運，是作此呼籲的最新一位共和黨人。

黑利曾是前總統特朗普親密戰友，也是競逐下任總統熱門人選。她在Twitter發文說：「對我們的運動員來說無疑是重大損失，但必須考慮中國發生的種族滅絕，以至助長中國可能導致的更多可怕事情」。

美國七名共和黨參議員上月初提交決議案，批評中國侵犯人權及打壓香港人，促請國際奧委會重新安排明年北京冬季奧運會的主辦權，改由冬奧在中國以外的城市主辦。共和黨眾議員沃爾茲（Mike Waltz）之後也提出杯葛北京冬奧的議案，他指，美國不能埋沒良心，讓運動員參與由「殘酷的獨裁政權」所舉辦的運動會。紐約州共和黨藉眾議員卡特科（John Katko）日前去信總統拜登，呼籲杯葛北京冬奧。

另外全球180個團體也聯署呼籲抵制北京冬奧。

法新社

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