由英國藥廠阿斯利康（AZ）與牛津大學攜手研發的武漢肺炎疫苗，在英格蘭大規模接種後，證實比美國藥廠輝瑞與德國BioNtech合製的疫苗，更能有效減低70歲以上患者入院的風險，粉碎阿斯利康疫苗被指對長者無用的質疑。德國承認早前決定不讓65歲以上人士接種阿斯利康疫苗做法有誤，正着手修正指引。

英國已有逾2,000萬人口接種上述兩種武肺疫苗之一，大部份屬於高危群組的長者。擔當今次抗疫主力的是阿斯利康疫苗，雖然臨床實驗保護率僅70%，不及輝瑞疫苗的95%，但《星期日郵報》引述英國衞生部門的追蹤研究顯示，兩者預防重症入院的能力均達90%以上，可謂不相伯仲，前者甚至在長者群組中，表現更加優勝。

比輝瑞疫苗更有效

綜合接種兩種疫苗後的統計，英國過去一周死於武肺的75歲以上長者，減少了40%，85歲以上中招者要接受深切治療的個案更跌至近乎零。報道引述英格蘭一項細分研究發現，注射過阿斯利康疫苗的70歲以上長者，染疫後入院的風險，也比接種輝瑞疫苗的同年齡群組為少。

另一項令英國研究人員鼓舞的數據是，接種一劑阿斯利康疫苗便能在三周至三個月內維持76%的預防感染效力，這對於疫苗不足的情況下尤為重要。相反輝瑞疫苗只能在首五周提供84%保護，第六周後會降至58%。換言之，接種後者需要在較短時間內施打第二針補充劑才能獲得充份保障。

由於初期臨床數據不及輝瑞疫苗，阿斯利康疫苗一直遭德國人嫌棄，仍有上百萬劑被閒置浪費，導致該國的接種比例遠遠落後於英、美等國。但隨着安全數據陸續出爐，加上英國已即將逐步解封，德國對起初視為「次貨」的阿斯利康疫苗也刮目相看，當地疫苗委員會（STIKO）承認，月多前反對65歲以上人士接種的決定「出錯」。

籲默克爾親身接種釋疑

STIKO主席梅滕斯已表明會修改指示，建議長者也接種阿斯利康疫苗，他坦承原指引令公眾對阿斯利康疫苗有不良觀感。德國免疫學會會長瓦茲爾建議66歲的總理默克爾捲起衣袖，親上火線讓公眾釋疑，他說：「如默克爾能上電視直播接種這款疫苗，那便最好不過。」

英國《星期日郵報》/英國廣播電台