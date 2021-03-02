（北美通訊）加州州長紐森（Gavin Newsom）宣佈，如果加州公立學校在3月底前，讓學生重返校園面對面授課，將獲得66億元（美元、下同）撥款。協議提及，在限制最嚴格的紫色級別地區，必需恢復二年級以下的面對面授課，紅色級別地區則小學全面復課，以及初中及高中至少一個年級復課。

目前，加州有1,037個公立學區，超過610萬學生和近32萬名教師。自去年3月以來，受武漢肺炎影響，大多數公立學校都沒有讓學生回到校園，轉為網上授課。過去數月，學區及教職員工會一直爭論如何讓學生重返校園。不過，州政府無法強制要求學生重返校園，官員表示，可以向願意復課的學校提供資金。

州政府官員表示，要獲得這筆額外撥款，各學區必須在3月31日之前達到要求；而4月1日起，對於每一個教學日不符合要求的學區，他們有資格領取的撥款將減少1％。然而，協議並不要求所有學生和教職員重返校園前需接種疫苗，僅在紫色等級的學校，需要為教職員作武漢肺炎病毒檢測。自3月1日起，加州教職員也符合接種疫苗資格。

另外，全州疫情最嚴重的洛杉磯縣，終於有好消息。過去一周，該縣新感染平均每日只有1,631宗，較兩周前大幅減少43％。洛杉磯市市長賈西堤（Eric Garcetti）表示，感染比例持續下降，洛杉磯亦有望由最嚴重的紫色級別降級，意味更多商戶可以有限度重開。

賈西堤指，一旦疫情跌至較輕的紅色級別，縣政府將容許餐廳開放室內用餐，人數上限為25％，將會是疫情爆發以來，洛杉磯縣居民首次回到室內用餐。另外，疫情期間在街頭紮營的露宿者人數有增無減，賈西堤坦言，洛杉磯很多地方看起來就好像「喪屍樂園」（zombieland），市政府希望為這群露宿者接種強生研發的疫苗，因為只需要注射一劑，並會用人道手段安置露宿者。

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