美國前總統特朗普周日晚上出席在佛羅里達州舉辦的保守政治行動會議（CPAC），發表卸任後首次演說，場地裝修卻引起爭議。有自由派網媒指出，會議講台設計類似昔日納粹黨其中一個常用的符號，租出場地的凱悅酒店亦指相關標誌令人厭惡。主辦方否認有意使用納粹符號，批評有人散播陰謀論。

自由派網媒「The Daily Beans」上周五在Twitter發帖指，CPAC講台設計類似歐洲古典符號「ᛟ」。該符號在3至8世紀的考古文物被發現，但後來被納粹黨使用，部分納粹黨衞隊隊伍的臂章亦運用「ᛟ」符號，以重現「亞利安人歷史」，至今仍被視為納粹圖騰之一。

凱悅曾稱尊重和平表達 受壓後被迫切割

「The Daily Beans」提出這觀察後引起不少迴響，有民主黨的猶太支部更指，不相信CPAC主辦方是無心之失。網上最少有10萬人轉發涉及CPAC講台與「ᛟ」符號的帖文，部分人揚言杯葛凱悅酒店。

凱悅酒店起初發新聞稿，稱尊重所有人和平發表意見的權利。但隨着網民批評升溫，凱悅終與CPAC切割，稱CPAC講台是由主辦方美國保守派聯盟設計，對於設計可能涉及仇恨符號表示關注，形容這些符號令人厭惡，違背凱悅酒店一方價值。凱悅指，早前已跟美國保守派聯盟討論事件，並獲回覆指聯盟並非有意使用仇恨符號，因此才容許大會繼續舉行。

美國保守派聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）回應指，關於CPAC講台與「ᛟ」符號相似的揣測只是陰謀論，形容這些論調荒謬、如同誹謗，又指美國保守派聯盟長期支持猶太人，而大會亦有多名猶太人發言。施萊普批評有人是「取消文化」（cancel culture）的極端分子，要求他們交代其眼中的「反猶」標準。

CPAC今屆大會其中一名講者法拉奧（Young Pharaoh）亦被指曾在社交網站發表反猶言論，最終被美國保守派聯盟臨時取消其演說。

《福布斯》/《以色列時報》/路透社

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