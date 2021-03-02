路透社：華府就納瓦爾尼投毒案制裁俄羅斯

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒案，引起西方對俄羅斯展開新一輪制裁行動。繼歐盟同意制裁俄羅斯官員後，路透社引述消息指，美國最快於周二對俄羅斯實施制裁，包括凍結相關人士在美國的資產和阻止美國企業與其合作。報道指，此舉反映拜登政府對俄羅斯所採取的政策，比前總統特朗普更強硬。

消息人士周一透露，美國預計會循兩項行政命令實施制裁，包括2014年俄羅斯入侵克里米亞後發布的13661號命令，以及2005年阻止大規模殺傷性武器擴散的13382號命令。此外，拜登政府亦計劃依據1991年通過的《化學和生物武器控制與戰爭消除法》實施制裁。

報道引述消息人士指，美國亦將一併制裁多名人士。此外，美國或會與歐盟協調一同制裁，最快周二落實。

對此克里姆林宮周二(2日)發表聲明回應，指對俄國施加的任何新制裁都無法達到目標，只會讓緊繃的關係更加惡化。克宮發言人說：「那些持續依賴這類(制裁)措施的人，或許應該好好想想：持續這樣的政策是否達成了某些目標呢？」並說：「答案很明顯：這樣的政策並沒有效果 。」他接着說，任何新制裁只會讓彼此的關係更糟糕。

戈恩案美國兩父子協助潛逃被押返日本

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌犯下財務不當罪，2019年12月保釋候審期間潛逃黎巴嫩一案，涉嫌協助戈恩潛逃的一對父子去年5月在美國被捕後，周一被引渡到日本，已交日本警方跟進。

被引渡回日本的，分別是59歲前美國特種部隊「綠扁帽」成員泰勒（Michael Taylor）及其26歲兒子彼得（Peter Taylor）。代表律師凱利（Paul Kelly）曾以他們可能在日本遭嚴刑拷問為由，要求拒絕引渡兩人到美國，但美國最高法院在兩周前拒絕。凱利當時發聲明指，「對於這個家庭是悲傷的一天」，認為他們值得獲美國更好的對待。

戈恩潛逃在當年震驚國際，雖然過程至今仍是謎團重重，但法庭文件顯示，泰勒和彼得還有一名黎巴嫩人，協助戈恩匿藏到樂器箱內，再乘飛機逃出日本。戈恩同時擁有巴西、法國和黎巴嫩國籍，曾為法國雷諾汽車（Renault） 和日產汽車掌舵，他聲稱在日本從未獲得公平審訊。

尼日利亞279名被擄女童獲釋

尼日利亞一批槍手上周五在西北部的贊法拉州（Zamfara）擄走大批女學生，令外界憂慮重演2014年恐怖組織博科聖地（Boko Haram）綁架女生事件。當地官員周二表示，279名女童已獲釋，抵達政府大樓。

數十名匪徒當日凌晨1時左右，在詹格貝鎮（Jangebe）一間寄宿學生擄走該批年齡介乎11至17歲的女學生，是贊法拉州一周內第二宗綁架案。

贊法拉州州長馬塔瓦萊（Bello Matawalle）在Twitter發帖公佈消息：「我很高興宣布這些女童重獲自由，她們剛剛抵達政府大樓，健康狀況良好。」贊法拉州發言人安卡（Sulaiman Tanau Anka）表示，官方早前錯誤宣佈被擄女童多達317人，並指部分女童當時乘亂躲進叢林，因此最後確認被擄人數僅297。

法新社／路透社／美國《華爾街日報》

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