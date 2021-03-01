（北美通訊）加拿大偷車案肆虐，但賊人看中的不是汽車，而是車底下的催化轉換器（catalytic converter）。當地保險界專員表示，催化轉換器內的貴金屬價格不斷上升，甚至貴過黃金，成為該零件被盜的主要誘因。

加拿大保險局調查服務國家主任加斯特（Bryan Gast）表示，汽車車底下的催化轉換器被盜，已經不是新鮮事；但隨著催化轉換器內的貴金屬，如鉑金（platinum）﹑銠（rhodium）和鈀（palladium）市場價格上漲，盜竊案也隨之增加。

催化轉換器是車輛排氣系統一部份。它將污染物轉化為毒性較小的物質，除了電動車以外，無論新車或二手車，所有安裝了催化轉換器的車輛均是被盜目標。根據貴金屬交易所Kitco Metals網站顯示，鈀金交易價格為每盎司2,800元（加元、下同），網站預計該貴金屬價格，今年有望上升至每盎司3,000加元；鉑金價格目前為每盎司1,500元，銠在2月底價格則為每盎司3,000元。相比之下，一盎司黃金價格約2,200元。

世界各國紛紛採取嚴格汽車廢氣排放限制措施，汽車製造商需要在催化轉換器內增加這些貴金屬，加強其功效；因此，每輛汽車對於這些貴金屬的需求正不斷增加。

加拿大警方表示，今年截至2月12日，在安大略省滑鐵盧（Waterloo）地區就有81宗催化轉換器失竊報告；警方呼籲居民如果見到任何可疑人物及活動，請向警方報告，如果居民是受害者，也應與警方聯絡。

貴湖市（Guelph）警察局發言人特雷西（Scott Tracey）表示，盜賊會先用千斤頂或爬到車底，在前後兩端切下管狀的催化轉換器，短至數分鐘就可以完成。當車主開車時，由於失去部份排氣系統，車子會發出可怕的聲音。警方表示，無論是在車房﹑停車場甚至汽車經銷店，也有催化轉換器被盜案件。

警方呼籲，民眾盡可能把車停在車房內，或光線充足的地方。有些第三方公司，可以把特定碼號刻在催化轉換器上，以減低盜賊轉手賺錢的機會。

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