日本奈良公園是遊客勝地，不少人都會向奈良鹿餵食和拍照留念。但一名23歲男子上月夜闖奈良公園，跟奈良鹿玩耍，卻因奈良鹿衝撞其座駕，竟然用斧頭斬死一頭鹿。奈良鹿被列為日本的「國家天然紀念物」，受法例保護。警方周二以涉嫌違反《文化財保護法》拘捕涉案男子。

被捕的23歲疑犯吉井勇人來自三重縣松阪市，任職建築工人。警方表示，吉井供稱於2月7日凌晨到奈良公園跟鹿玩耍，有一頭鹿突然衝撞他的車輛，令他憤而動起殺機，便持斧頭斬向一隻鹿的頭部，但他承認所斬的並非衝撞車輛的「肇事」鹿。到當天凌晨2時25分左右，有路人發現受傷倒地的鹿後報警，警方翻查閉路電視，鎖定吉井涉案。

報道指，遇害的奈良鹿頭部傷口長約5.4厘米長，不只深可見骨，甚至看到腦部，傷口是由銳利且具一定厚度的刀刃造成，死因是失血過多，而當局至今尚未尋獲犯案用的斧頭。

日本放送協會／中央社

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