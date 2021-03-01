澳洲政府提出法案，容許當地傳媒向轉載新聞內容的互聯網平台收取費用，引發與互聯網巨人Google及Facebook的世紀角力。法案不單在澳洲引起巨大迴響，更激起全球關注大型科網企業的壟斷問題。法案最終上星期四在國會通過，令這場「網戰｣，成為全球首個強制科網企業付費的案例，令其他國家爭相仿效。到底付費是否可平息爭議？Google和Facebook背後的盤算是甚麼？本文會逐一分析探討。

特約記者：翟尚衡

這項去年底出台的《新聞媒體議價法案》，官方解釋是要解決當地新聞媒體與大型科網企業，包括Google及Facebook等「議價能力失衡」的問題。法案列明如雙方無法就收費達成協議，需交由政府任命的仲裁員決定價格。議案引起Google 及 Facebook 強烈反彈，認為此舉有違互聯網資訊自由流通的基本原則。Google 更一度威脅要撤出澳洲的搜索引擎市場。

不過就在國會審議法案前個多星期，Google先與西澳洲的新聞供應商Seven West Media達成協議，Seven West Media會向Google 旗下的News Showcase平台提供新聞內容，之後Google 再跟「九號娛樂｣（Nine Entertainment）及傳媒大亨梅鐸旗下的傳媒集團拍板，分別支付每年至少幾千萬澳元費用，以換取轉載新聞內容，意味 Google 最終向澳洲政府「屈服｣。

但另一邊廂，全球用戶達30億的社交平台 Facebook 則拒絕妥協，並於2月17日決定封殺澳洲媒體在旗下平台展示新聞內容，澳洲用戶也無法瀏覽當地及外國的新聞資訊。Facebook 表示，澳洲的法例令公司陷於兩難，他們需要在遵守法律及停止用戶收看新聞內容之間做抉擇，只能無奈選擇後者。

不過就在國會2月25日審議法案前，形勢卻峰迴路轉，Facebook突然發表聲明，表示公司已與澳洲政府達成協議，並解除封鎖，容許澳洲用戶及媒體再次分享及瀏覽新聞連結。澳洲財長說Facebook已跟澳洲「重新成為朋友」。

付費就可平息爭議？

隨著法案獲得通過，究竟今次政府與巨企之間的角力，政府是否就此全面獲勝呢? 有分析認為，雖然Google一開始就大力反對澳洲的議價法案，但並非如外界所指 : 不願意向新聞媒體支付費用。相反它去年底推出News Showcase新聞平台，就是希望「在可控制價格範圍內」與傳媒商討版權費的問題。

眾所周知，Google最出色的是它的演算方法，以精準計算搜尋結果，成為「網壇｣一哥。公司管理層似乎亦將這種方法應用在發展策略上，深知自己在全球廣告份額上越佔越多，政府與傳媒的反抗就會越大。所以多年前已積極尋求應對方案，並在去年成立News Showcase新聞平台，希望採取主動，與各國傳媒展開個別談判，務求將購買新聞內容的費用減到最少。

一般而言，產品價格由供求雙方協商，但動用國家立法規管則是另一回事。澳洲政府提出的法案規定，若雙方無法在費用上達成協議，便需交由政府指定的第三方仲裁。這令Google感到不安，因為它除了搜尋功能外，還有其他介面包括母公司Alphabet旗下的YouTube等可能要面對收費，最後可能更難控制成本。所以Google寧願在立法前盡快完成談判，以達致最有利於公司的協議。

除採取主動之外，擺出強硬姿態才能換取最有利條件，這亦解釋了為何 Google 在法案提出後一度威脅要退出澳洲的搜索引擎市場，因為它深明無論是澳洲政府抑或民眾，都不想Google「一拍兩散｣。

付費大勢所趨，Google 早有準備

事實上，要求網絡平台為新聞內容支付費用，近年已在全球掀起一片爭議。2019年歐盟為保護新聞媒體的權利通過新法例，其中要求Google等互聯網企業要為顯示新聞內容付費，成為爭議的轉捩點。

到去年12月，Google與多個國家的傳媒展開磋商，為支付新聞費用鋪路。一個月後，Google與法國新聞業界達成協議。雙方在聲明中表示，法國報章參與 Google 的 News showcase 新聞服務，而Google 則會向媒體支付費用，標準基於瀏覽次數及資訊發布量而定。

法國報章聯盟認為，這項協議「實際上是承認新聞傳媒在網絡上的角色，並由於搜索引擎在網絡上使用它們的產品，而需支付費用。」Google 法國負責人亦承認，這項協議是開啟「嶄新視野」的明證。澳洲財長弗賴登伯格說，政府推出《新聞媒體議價法案》，是成功促使Google讓步的關鍵。在這場與科網巨企的對決，澳洲政府似乎先勝了一仗。

Facebook態度強硬，為何有能力拒絕政府？

那為何朱克伯格旗下的Facebook最初又會選擇與澳洲政府硬碰呢?

原因很簡單，因為Facebook本質上是一個社交網站，而非資訊提供者，更不是以新聞為主的網絡平台。有數據顯示，新聞內容只佔Facebook動態消息的4%，創造的收益可說微乎其微，這也是Facebook敢於全面禁止澳洲新聞內容的原因。

Facebook管理層認為，澳洲政府是從根本上錯誤理解Facebook與新聞媒體的關係。按照他們的說法，網民是主動在社交平台上發布內容或帖文，與Google等搜尋引擎供網民閱覽新聞不同，他們為新聞媒體帶來更多流量、訂閱及廣告收入。

換言之，比起依賴新聞媒體創造收益，Facebook認為自己才是為各媒體創造更多收益的平台，單是去年就為澳洲媒體提供約51億次免費連結，價值估計達4億澳元，但如今卻要為新聞內容付費，形容做法荒謬。有數據分析公司表示，Facebook的封鎖行動令登入澳洲新聞網站的人數大跌，其中海外流量平均一天減少了兩成。

搏奕最終取得回報，澳洲政府答應對法案作出4項修訂，包括加入兩個月調解期，給予社交網站和新聞機構在仲裁前有更多時間達成協議。而Facebook 則同意向新聞機構支付費用，預計在三年內投資十億美元。

分析認為，封殺澳洲媒體對Facebook整體沒太大影響，因為禁令只在Facebook的社交平台生效，而並無在同系的Instagram及WhatsApp等平台實施，用戶大可繼續在這些社交平台曝光與瀏覽。但在網絡平台不斷擴展，傳統媒體收入卻日漸下滑的環境下，「為新聞付費」的呼聲不斷提高，若Facebook繼續力拒各國及傳媒要求，恐怕只會引發更多不滿，所以它寧願支付一筆可控制的成本，以換取繼續保持市場地位。

不過，今次立法事件亦顯示這些大型科網企業不能為所欲為，類似的立法規管只會逐步增加。有分析相信: 「這只是一系列事件的開端，今天是澳洲，明天可能又會是另一個國家。

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