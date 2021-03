歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)周一表示,部份國家發放虛假訊息威脅民主,更點名中國就是其中之一,但他亦承認歐盟目前未有足夠資源面對。

歐洲議會的外交干預民主進程特別委員會(Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes)周一舉行視像會議,博雷利在會中向議員表示,有些國家一直傳播擴大虛假或誤導性訊息,破壞民眾對民主的信任及削弱國際合作,中國就是其中之一,不但扭曲訊息及恐嚇其他人,令獨立和批評的聲音消失,亦減少自由公開辯論的空間。

但博雷利承認,歐盟目前缺乏足夠資源對抗俄羅斯和中國等國家的虛假訊息活動,直言與對手相比,歐盟的資源非常少,但歐盟將與成員國、北約、G7合作打擊虛假訊息。

特別委員會主席格呂克斯曼(Raphael Glucksmann)周二表示,聽取博雷利的報告後,俄羅斯和中國明顯利用武漢肺炎疫情對歐洲民主國家發放虛假訊息,歐盟的「軟式」反應明顯缺乏威懾力。他強調歐洲正面臨強大的威脅,必須作出改變,投入更多資源抗衡。

Politico/中央社

