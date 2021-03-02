歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一表示，部份國家發放虛假訊息威脅民主，更點名中國就是其中之一，但他亦承認歐盟目前未有足夠資源面對。

歐洲議會的外交干預民主進程特別委員會（Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes）周一舉行視像會議，博雷利在會中向議員表示，有些國家一直傳播擴大虛假或誤導性訊息，破壞民眾對民主的信任及削弱國際合作，中國就是其中之一，不但扭曲訊息及恐嚇其他人，令獨立和批評的聲音消失，亦減少自由公開辯論的空間。

但博雷利承認，歐盟目前缺乏足夠資源對抗俄羅斯和中國等國家的虛假訊息活動，直言與對手相比，歐盟的資源非常少，但歐盟將與成員國、北約、G7合作打擊虛假訊息。

特別委員會主席格呂克斯曼（Raphael Glucksmann）周二表示，聽取博雷利的報告後，俄羅斯和中國明顯利用武漢肺炎疫情對歐洲民主國家發放虛假訊息，歐盟的「軟式」反應明顯缺乏威懾力。他強調歐洲正面臨強大的威脅，必須作出改變，投入更多資源抗衡。

Politico／中央社

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