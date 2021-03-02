菲律賓駐巴西前大使被拍到在她位於巴西利亞的官邸內，多次虐打一名菲籍女傭，總統杜特爾特周一宣佈將她撤職。

巴西GloboNews去年報道，菲律賓駐巴西前大使莫羅（Marichu Mauro）在官邸內虐打女傭，更引述攝於2020年3月至10月的閉路電視片段指控莫羅。片中拍到她多次在官邸內毆打一名51歲女傭，用布擲向受害人臉部，又拉扯她的耳朵，令到她哭叫。

報道出街後，去年10月莫羅被召回國，當時菲律賓外交部表示，受害人已返回菲律賓，正嘗試聯絡她進行調查，1個月後莫羅便被起訴。

杜特爾特說︰「這是（對她行為）懲罰，我說過一些規則要遵守，如果你想違例，就可能承擔風險，如果出了問題，你便會受罰。」莫羅被解僱意味她將失去長俸，亦被禁止出任公職。

莫羅於2018年被派駐巴西，負責監督哥倫比亞、圭亞那、蘇里南和委內瑞拉的使館。

法新社/菲律賓新聞社

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